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Oops! Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим чаем

28.06.2019 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин на ужине в рамках саммита G20 был с термосом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.


Телеканал 360

"Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса", - сказал он РИА Новости. На кадрах с ужина видно, что президент пьет из белого термостакана.

По его словам, Путин нередко использует специальную кружку, сохраняющую тепло, во время участия в различных мероприятиях.

На ужине в Осаке он также был с термосом и после тоста лидера Японии Синдзо Абэ чокнулся им с бокалом лидера США Дональда Трампа. Судя по внешнему виду в бокале Трампа была кола. 

 
 
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин на ужине в рамках саммита G20 был с термосом.
 
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