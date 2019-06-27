Oops! Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим чаем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.









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"Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса", - сказал он РИА Новости. На кадрах с ужина видно, что президент пьет из белого термостакана.





По его словам, Путин нередко использует специальную кружку, сохраняющую тепло, во время участия в различных мероприятиях.





На ужине в Осаке он также был с термосом и после тоста лидера Японии Синдзо Абэ чокнулся им с бокалом лидера США Дональда Трампа. Судя по внешнему виду в бокале Трампа была кола.