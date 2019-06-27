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Годовалая малышка выпала из окна четвертого этажа в Жабинке

28.06.2019 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Жабинке годовалый ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже.

Несчастный случай произошел 27 июня примерно в 8.30. Девочка находилась дома с матерью и шестилетним братом. Она играла в комнате, где было открыто окно. Мать и брат в это время были в другой комнате. Забравшись на диван, малышка залезла на подоконник, не удержала равновесие и выпала из окна на крышу пристройки. 

С телесными повреждениями ребенка госпитализировали в учреждение здравоохранения. Состояние девочки оценивается как тяжелое.

Жабинковский РОСК проводит по факту проверку. Следователи напоминают взрослым о необходимости постоянно контролировать местонахождение и поведение детей: размещать мебель в комнате таким образом, чтобы исключить их доступ к окнам, использовать на окнах специальные запирающие устройства.

 
 
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В Жабинке годовалый ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже.
 
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