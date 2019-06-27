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Ирина Курочкина завоевала золото Евроигр в вольной борьбе

28.06.2019 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В столичном Дворце спорта продолжается турнир с участием борцов-«вольников» в программе II Европейских игр.

В четвертый соревновательный день белоруска Ирина Курочкина завоевала золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в категории до 57 кг.

В финальном поединке Ирина оказалась сильней болгарки Мими Христовой — 10:0.

 
 
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В столичном Дворце спорта продолжается турнир с участием борцов-«вольников» в программе II Европейских игр.
 
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