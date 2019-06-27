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Реально ли среднестатистическому минчанину купить квартиру?

28.06.2019 19:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Увы, скорее нет, чем да.

Реально ли среднестатистическому минчанину купить квартиру?
Цены минской недвижимости мало сообразовываются с величиной средней зарплаты. Однако не будем забывать, что продажная цена минских квартир - не прихоть продавцов, а точка равновесия между спросом и предложением. Мyfin.by попробовал рассчитать, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру в Минске.

Сколько стоят квартиры в Минске?

Источником оперативных данных станет портал domovita.by. Выбирать жилье будем, как и положено живущим на зарплату, «снизу». Т.е. поищем пригодные для жилья 1- и 2-комнатные квартиры на вторичном рынке.

«Однушки» на данный момент предлагают за $42 812 или 87 126,70 руб. Для простоты округлим цену до 87 000 рублей. Все равно и цены, и курсы меняются быстрее, чем удается собрать деньги на такую покупку.

Дешевые двухкомнатные квартиры стоят чуть выше $49 733 или 101 211,63 рублей. Тоже округлим до 101 000 руб.

Теперь рассмотрим варианты приобретения.


Накопить на квартиру 

Средняя начисленная зарплата в Минске на начало 2019 год составила 1 379,50 руб., т.е. 1 186,37 руб. «на руки».

Простой расчет:

Дешевая однушка в столице выходит чуть дешевле 74 средних зарплат, двушка – 85 с половиной средних зарплат.

Если откладывать всю среднюю минскую зарплату, то можно накопить на однокомнатную квартиру чуть больше, чем за 6 лет; на двухкомнатную нужно собирать немного более 7 лет.

Однако в это время наш условный столичный трудящийся не должен тратить ни копейки, но находиться на полном содержании, родителей, супруги/супруга и т.д. Вариант не фантастический, но редкий.

Теперь рассмотрим ситуацию так, как это делают банки при выдаче ссуды на жилье. Ведь копить и платить кредит для личного бюджета почти примерно одно и то же.

При оценке платежеспособности активно применяются два подхода:

Сумма ежемесячного платежа не должна быть больше разницы между зарплатой обязательными расходами: на питание, жилье, на иждивенцев и др.

Другой вариант – сумма выплат не должна быть больше 40% дохода. Это требование исходит от Национального банка.

Воспользуемся этими 40% как общим правилом.

Если откладывать на квартиру 4/10 средней зарплаты, то придется копить:

на 1-комнатную около 15 с половиной лет.
на 2-комнатную – почти 18 лет.

Ждать 15-18 самых цветущих лет готовы немногие, потому среднестатистический труженик ищет жилье в кредит.

Взять кредит

Здесь все дороже и жестче:

К цене квартиры добавляются проценты по кредиту.

Указание Нацбанка не позволяет кредитовать «больше 90% от стоимости». Из этого следует, что первый взнос – минимум 10%.

Банки тщательно проверяют платежеспособность клиентов.

Сделаем еще один расчет, на этот раз по данным раздела «Кредиты на покупку и строительство жилья» портала Myfin.by. Введем параметры и воспользуемся кредитным калькулятором.

Кредит на однокомнатную квартиру при первом взносе не менее 10% составит примерно 78 тыс. руб.
На двухкомнатную – чуть более 91 тыс. руб.
Максимальный срок такого кредитования – 20 лет.

Минимальная ставка по кредиту без льгот – 11% по системе стройсбережений, затем идут несколько кредитов под 13%, а большинство – немного дороже 15%.

Средний ежемесячный платеж по кредитам:

за 1-комнатную квартиру от 684 под 11%, до 812 руб. под 15,36%;
за двухкомнатную – от 894 руб. под 11%, до 1 370 руб. под 15,36%.


Выводы


Имея средний столичный заработок, придется копить на квартиру скорее всего 15-20 лет.

Менее доступный вариант – вообще не тратить, 6-7 лет упорно работать и жить за чужой счет.

Чтобы получить кредит без льгот, нужно зарабатывать порядка 2 000 руб. «чистыми». Такой заработок реален для коммерсантов, руководителей, трудолюбивых дальнобойщиков и гастарбайтеров.

Есть ли выход из ситуации?

Льготный жилищный кредит. Его условия позволяют включать в доход клиента зарплаты и даже пенсии родственников. Платежи по таким кредитам ниже. Для покупки недорогой квартиры хватит заработка ниже среднего по стране. Но... 

Чтобы его получить, нужно официально быть нуждающимся в жилье и стоять на соответствующей очереди в исполкоме. А очередь эта, несмотря на регулярные "чистки", движется так медленно, что ждать придется, может, и больше 20 лет!

 
Теги: Минск
 
 
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