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С космической скоростью. "Закон об отсрочках" уже одобрили в Совете республики

28.06.2019 19:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутаты Совета республики сегодня обсудили и одобрили "законопроект об отсрочках", который вызвал резко негативную реакцию в обществе. Осталось за малым - подписью Лукашенко.

С космической скоростью. "Закон об отсрочках" уже одобрили в Совете республики
Представлял законопроект в верхней палате парламента как и ране в нижней министр обороны Андрей Равков. Он обосновал необходимость изменений в закон, перечислил основные новшества, передает tut.by

Отсрочки для образования будут даваться лишь один раз (например, после колледжа надо будет отслужить, лишь потом можно будет поступать в вуз). 

Тех, кто не отслужил в армии без законных оснований, не будут брать на госслужбу, в СК, МВД, МЧС, финансовые органы КГК, ГКСЭ. А тем, кому не смогли вручить повестку из-за смены места жительства, о котором не оповещен военкомат, по словам министра, могут запретить выезд за границу.

Документ активно обсуждали "сенаторы". Геннадий Давыдько сразу же сказал, что закон ему нравится, но попросил укрепить его в вере: была ли экспертиза о соответствии конституции, «многие говорят, что нарушаются чуть ли не права человека какие-то там, антидемократичный закон».

Министр заверил: все экспертизы были проведены в полном объеме.

"Сенатор" Николай Мартынов, гендиректор «Марко», спросил «о своем», хотя с его ситуацией знакомы многие белорусские семьи. Его восьмилетний внук живет в Америке, в Беларусь приезжает на лето. Мальчик — гражданин Америки, но есть и белорусский паспорт.

— Когда ему исполнится 18 лет, я так понимаю, придет повестка, — уточнил "сенатор". —  И если он приедет сюда в отпуск в 19, 20 лет, его не выпустят. Это понятно. Но если он пойдет в армию, то может шпионом быть.

— У нас есть примеры в стране, когда иностранные граждане и те, кто имеет двойное гражданство, приходили и призывались на службу, — сказал министр.


Равков объяснил, что молодой человек в любом случае должен явиться в военный комиссариат, пройти медицинское обследование — это установленный законом порядок, уже потом будет решаться вопрос о службе или отсрочке.

"Сенатор" Марианна Щеткина предложила:

— Может, стоит особое внимание уделить и привлекательности воинской службы <…>. Если смотреть по интернету, мы сейчас читаем: Печи, дедовщина, — но это же все разовые случаи. Не хватает позитивных хороших материалов, которые мы слышим от ребят, которые действительно служили. <…> Может, какие-то меры продумать, чтобы стремились в армию, хотели туда идти.

— Должны быть какие-то позитивные вещи, мотивирующие вещи, — согласился министр.

Равков привел в пример получение специальностей, например, водителя, крановщика, экскаваторщика,

— IT-роту мы открыли, там 60 человек постоянно проходят службу, совершенствуя свои навыки. Позитив есть, мы об этом пишем, говорим — «со всей пролетарской ненавистью». Но те, кто пишет плохо, пишет о недостатках, просто не слышат нас.

Министр заметил: одни Вооруженные силы ничего не сделают.

— Мы серьезно четвертый год подряд анализируем социальные вопросы, анкетируем анонимно тех, кто приходит на службу, и тех, кто увольняется. <…> И мы сравниваем результаты. Я хочу сказать, что возрастает с 49−53% в начале службы до 85% в конце службы количество тех, кто позитивно оценивает службу и говорит о том, что служба им дала, особенно в вопросах общения с людьми, поведения в обществе, честности, порядочности, дружбы, семейных ценностей.

При этом министр не отрицает, с каждым годом тех, кому важны подобные ценности, становится меньше.

— Да, молодежь сейчас другая, она не хуже, просто другая, к ней надо по-другому подходить, по-другому работать с ней, — сказал Андрей Равков. — Надо мотивировать молодых людей, как-то воспитывать, и не только в армии.


Несколько "сенаторов" во время обсуждения законопроекта с гордостью рассказали о том, как отслужили их дети. В отличие от депутатов нижней палаты, где на удивление было много несогласных (9 - против и 11 воздержавшихся), "сенаторы" одобрили документ почти единогласно: 47 — за, 1 — против, 1 воздержался.

Законопроект осталось подписать президенту. Он вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, то есть, вероятнее всего, осенний призыв будет проходить уже по новым правилам. 

И если кого-то из парней призывного возраста они не устраивают, самое время поискать работу за рубежом...

 
 
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Депутаты Совета республики сегодня обсудили и одобрили "законопроект об отсрочках", который вызвал резко негативную реакцию в обществе. Осталось за малым -...
 
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