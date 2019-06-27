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Амнистия к празднику: заключенным в Беларуси снизят срок наказания
28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Заключенным в Беларуси в честь 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков снизят срок наказания. Соответствующий законопроект принят в первом и втором чтениях, передает «МИР 24».
«Первая, вторая, третья часть. Коснется всех, срок будет снижен на один год. Несовершеннолетним на два года. Под амнистию попадут те, кто возместил полностью ущерб от преступления и положительно характеризуются по месту отбывания наказания», – пояснил член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Василий Чекан.
А вот осужденным за убийство, изнасилование, педофилию, государственную измену, шпионаж и
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Амнистия коснется около шести тысяч заключенных. Соответствующий законопроект принят в первом и втором чтениях.
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