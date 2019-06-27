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Амнистия к празднику: заключенным в Беларуси снизят срок наказания

28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заключенным в Беларуси в честь 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков снизят срок наказания. Соответствующий законопроект принят в первом и втором чтениях, передает «МИР 24».

Амнистия коснется около шести тысяч заключенных. Даже тех, кто осужден по 328-й статье Уголовного кодекса «Незаконный оборот наркотических средств».

«Первая, вторая, третья часть. Коснется всех, срок будет снижен на один год. Несовершеннолетним на два года. Под амнистию попадут те, кто возместил полностью ущерб от преступления и положительно характеризуются по месту отбывания наказания», – пояснил член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Василий Чекан.

А вот осужденным за убийство, изнасилование, педофилию, государственную измену, шпионаж и коррупцию помилования не будет.



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Амнистия коснется около шести тысяч заключенных. Соответствующий законопроект принят в первом и втором чтениях.
 
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