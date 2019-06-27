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«Ты должен быть только первым». Сотрудник МЧС Андрей Казусёнок – о серебре на II Европейских играх и своих трудовых буднях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудник Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Казусёнок стал серебряным призером II Европейских игр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Такое достижение – не случайность, он с детства увлекается самбо. Спортсмен – неоднократный призер различных международных чемпионатов, в том числе и мира. Эмоции от II Европейских игр – в материале корреспондента Юлии Стриго.
Юлия Стриго, СТВ:
Для начала отправляемся в Минское областное управление МЧС. На службу Андрей Казусёнок пришел в 2004 году. Перед этим выиграл молодежный чемпионат Европы по самбо. На работу отправили в Молодечно. Спортсмен прошел путь от пожарного, командира отделения до инспектора по профессиональной подготовке и спорту. Сегодня он своим примером вдохновляет коллег.
Андрей регулярно проводит мастер-классы для воспитанников Минского областного кадетского училища, тренирует спасателей, решает кадровые и идеологические вопросы на службе.
Андрей Казусёнок, серебряный призер II Европейских игр:
Спортивную карьеру Андрей Казусёнок начал в 2002 году как дзюдоист. На чемпионате мира в Каире он сумел завоевать бронзовую медаль. Параллельно было и классическое самбо. В этом спорте трижды становился чемпионом мира. За плечами – участие в Олимпийских играх в Пекине. Но самым ответственным моментом стало выступление на родной площадке. Волнение не помешало получить серебро, тем более что поддержка была сильнейшей.
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«Ты должен быть только первым». Сотрудник МЧС Андрей Казусёнок – о серебре на II Европейских играх и своих трудовых буднях
Новости Беларуси. Сотрудник Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Казусёнок стал серебряным призером II Европейских игр, сообщили в...
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