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Василиса Марзалюк о победе на Европейских играх в Минске: «Я переживала, но это мотивировало меня ещё больше»

28.06.2019 21:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 июня во Дворце спорта царствовала женская борьба. Схваток с участием белорусок было три, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виолетта Чирик оспаривала бронзу и проиграла. Ирина Курочкина стала чемпионкой в весовой категории до 57 килограммов. Второе золото вечера выиграла Василиса Марзалюк. Белоруска стала чемпионкой в весовой категории до 76 килограммов. Оппонентке наша спортсменка не оставила ни малейшего шанса: итоговые цифры – 9:0.

Василиса Марзалюк о победе на Европейских играх в Минске: «Я переживала, но это мотивировало меня ещё больше»

Василиса Марзалюк, чемпионка II Европейских игр:
Я очень рада. Спасибо большое, что все нас поддерживали. На самом деле мне это помогло и дало дополнительную уверенность. Я благодарна. У меня огромное чувство благодарности своей команде, семье, друзьям, вам – вообще всем.

Мне пришлось больше готовиться, в этом была самая сложность. Победить… выходить на соревнования легче, чем тренироваться, мне кажется.

Для меня это большая семья. Я очень люблю Беларусь, Минск, поэтому я переживала, но это мотивировало меня еще больше.

Василиса Марзалюк о Европейских играх: Поддержите нас, и мы покажем, что такое Беларусь

Люди в материале: Василиса Марзалюк
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 28 июня во Дворце спорта царствовала женская борьба. Схваток с участием белорусок было три, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Виолетта Чирик...
 
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