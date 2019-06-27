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Василиса Марзалюк о победе на Европейских играх в Минске: «Я переживала, но это мотивировало меня ещё больше»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 июня во Дворце спорта царствовала женская борьба. Схваток с участием белорусок было три, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Виолетта Чирик оспаривала бронзу и проиграла. Ирина Курочкина стала чемпионкой в весовой категории до 57 килограммов. Второе золото вечера выиграла Василиса Марзалюк. Белоруска стала чемпионкой в весовой категории до 76 килограммов. Оппонентке наша спортсменка не оставила ни малейшего шанса: итоговые цифры – 9:0.
Василиса Марзалюк, чемпионка II Европейских игр:
Мне пришлось больше готовиться, в этом была самая сложность. Победить… выходить на соревнования легче, чем тренироваться, мне кажется.
Для меня это большая семья. Я очень люблю Беларусь, Минск, поэтому я переживала, но это мотивировало меня еще больше.
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Василиса Марзалюк о победе на Европейских играх в Минске: «Я переживала, но это мотивировало меня ещё больше»
Новости Беларуси. 28 июня во Дворце спорта царствовала женская борьба. Схваток с участием белорусок было три, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Виолетта Чирик...
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