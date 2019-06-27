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Ирина Курочкина о золоте на II Европейских играх: «Пыталась бороться до последней секунды»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 июня во Дворце спорта царствовала женская борьба. Схваток с участием белорусок было три, и все с возможными медалями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Виолетта Чирик оспаривала бронзу и проиграла. Зато блестящий подарок преподнесла Ирина Курочкина – она стала чемпионкой в весовой категории до 57 килограммов. Свою схватку она провела более чем уверенно и победила с колоссальным отрывом – 10:0. Новоиспеченная чемпионка II Европейских игр сразу после схватки ответила на несколько вопросов.
Ирина Курочкина, чемпионка II Европейских игр:
Для меня все схватки были сложными, потому что я настраивалась. Может, соперница могла перегореть. Она неплохая, я не могла недооценить, что она может что-то сделать, и я ждала, я была начеку. Пыталась бороться до последней секунды.
Для меня важно, что это проходило дома. Я смогла реализоваться.
Сначала все на эмоциях, адреналин, а потом какой-то чуть-чуть спад. Ты уже выполнил цель, к которой шел, и опустошение чуть-чуть.
Здесь все супер. Организация мне очень нравится, мне нравится поддержка. Все супер.
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Новости Беларуси. 28 июня во Дворце спорта царствовала женская борьба. Схваток с участием белорусок было три, и все с возможными медалями, сообщили в программе...
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