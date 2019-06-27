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Максимально быстро оказать помощь. В Воложинском районе проверили готовность аварийных служб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Воложинском районе проверили готовность аварийных служб в случае чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Три дня представители Министерства внутренних дел, Госавтоинспекции, жилищно-коммунального хозяйства и спасатели отрабатывали варианты возможных происшествий.
Это сильный ветер, ливень, утечка газа, угроза обрушения крыши, авария на дороге, спасение на воде. Ликвидировать все чрезвычайные происшествия необходимо было в оптимальный срок.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Кроме практики были еще и теоретические занятия. В сборах приняли участие около полусотни специалистов аварийных служб.
Следующий район для отработки чрезвычайных ситуаций – Логойский.
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Новости Беларуси. В Воложинском районе проверили готовность аварийных служб в случае чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Три дня...
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