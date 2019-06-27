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Встреча друзей: Лукашенко и Рахмон договорились о совместных аграрных проектах
28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пакет новых документов, регламентирующих таджикско-белорусское сотрудничество, подписали в пятницу в Минске. В городе прошли переговоры президентов Беларуси и Таджикистана Александра Лукашенко и
Минск в преддверии закрытия II Европейских игр был оживлен: в нем собрались болельщики и туристы из разных стран. Работают фан-зоны, повсюду символ грандиозного спортивного мероприятия – забавный лисенок. И в эти самые дни Беларусь принимает высокого гостя – президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.
«Особо хотел бы отметить значение Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь. В этом контексте детальное обсуждение путей перевода наших отношений стратегического партнерства в практическую плоскость было основной темой переговоров. Мы подчеркнули устойчивую позитивную динамику взаимодействия наших стран в политическом измерении, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», – заявил Рахмон.
«В начале этого года в Душанбе создано первое совместное предприятие по переработке молока. Продукцию будут производить с использованием белорусского сырья и технологий. Есть планы развивать это направление, а также иные проекты в области агрокомплекса», – сказал Лукашенко.
Также Беларусь и Таджикистан заинтересованы в совместном разведении аграрных культур и скота.
«Мы, конечно же, хотели бы использовать возможности таджикской стороны в вопросах растениеводства, имею в виду бахчевые культуры, виноградники, плодовые, кустарники. Для того, чтобы мы в дальнейшем провели здесь их адаптацию и вели размножение и использование в Республике Беларусь», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько.
«В Республике Таджикистан идет повсеместная поддержка бизнеса со стороны правительства Республики Таджикистан, очень много инициатив и созданы также свободные экономические зоны, где достаточно много преференций. Я думаю, что нашим партнерам, нашим коллегам в Республике Беларусь это должно быть интересно», – сказал председатель Торгово-промышленной палаты Таджикистана Джашмед Джумахонзода.
Президенты и делегации подписали 11 документов о сотрудничестве в самых разных сферах - от образования до спорта.
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Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон провели переговоры в Минске и подписали документ о стратегическом партнерстве.
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