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Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Близится церемония закрытия II Европейских игр. До феерического шоу остается всего два дня. По словам организаторов, оно обещает быть не менее ярким, чем во время открытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Билеты забронированы уже на 80 %. Поэтому не упустите возможность стать свидетелем этого исторического события.
Чем будет удивлять финал Европейских игр, узнала корреспондент Кристина Федорович.
Казалось бы, долго мы отсчитывали дни до старта европейской Олимпиады. 22 тысячи людей стали очевидцами исторического события – церемонии открытия. Причем действительно с олимпийским размахом.
Кристина Федорович, СТВ:
Новость о том, что золотой голос России Николай Басков споет на торжественной церемония закрытия II Европейских игр в Минске, накануне уже облетела все СМИ.
Организаторы назвали и других хедлайнеров – это IOWA, «J:Морс», Tesla Boy и «Леприконсы». В списке VIP и главный продюсер мероприятия – Игорь Крутой.
Максим Кошкалда, начальник управления фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Много рассказывать о нем хочется, но самым главным аспектом для зрителей будет то, что они станут непосредственными участниками представления.
В чаше ядра задействованы без малого 7,5 тысяч человек. Именно они сделают сцену постоянно меняющейся на глазах да и просто живой. Над постановкой трудились лучшие сценаристы и драматурги, и получилось шоу на стыке традиций и инноваций.
На церемонии закрытия используют технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. И все-таки изюминка – парад атлетов. Это невероятные эмоции, атмосфера заряжает максимально. Правда, испытать такое еще раз удастся не всем. С нотками грусти и багажом впечатлений некоторые атлеты улетают уже 28 июня.
Патрик Хьюстон, серебряный призер II Европейских игр:
Ольга и Марина – одни из тех, кто уже послезавтра станет свидетелями церемонии закрытия. Девушки были и на открытии. Восторг не скрывают.
Марина Савчук:
Ольга Шибко:
Всегда картинка непосредственно на мероприятии куда круче. Чувствуешь сопричастность к событию, есть возможность увидеть полную версию всего происходящего.
Многое будет не подвластно глазу телезрителя или, как у нас это называют, останется за кадром. Грань между реальностью и виртуальностью на пару часов явно сотрется. Да что тут много говорить, лучше один раз увидеть и запомнить на всю жизнь.
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Новости Беларуси. Близится церемония закрытия II Европейских игр. До феерического шоу остается всего два дня. По словам организаторов, оно обещает быть не менее...
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