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Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

28.06.2019 22:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Близится церемония закрытия II Европейских игр. До феерического шоу остается всего два дня. По словам организаторов, оно обещает быть не менее ярким, чем во время открытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Билеты забронированы уже на 80 %. Поэтому не упустите возможность стать свидетелем этого исторического события.

 

Чем будет удивлять финал Европейских игр, узнала корреспондент Кристина Федорович.

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Казалось бы, долго мы отсчитывали дни до старта европейской Олимпиады. 22 тысячи людей стали очевидцами исторического события – церемонии открытия. Причем действительно с олимпийским размахом.

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Кристина Федорович, СТВ:
Спортивный праздник вскружил голову и незаметно наступил апогей II Европейских игр. Не успели вновь оглянуться, а уже без двух дней церемония закрытия. 30 июня стадион «Динамо» будет провожать праздник спорта и силы духа уж точно громко и ярко.

Новость о том, что золотой голос России Николай Басков споет на торжественной церемония закрытия II Европейских игр в Минске, накануне уже облетела все СМИ.

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Организаторы назвали и других хедлайнеров – это IOWA, «J:Морс», Tesla Boy и «Леприконсы». В списке VIP и главный продюсер мероприятия – Игорь Крутой.

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Максим Кошкалда, начальник управления фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Шоу построено таким образом, что не будет возможности человеку скучать. Все увидят самые яркие фантастические моменты II Европейских игр. Будет построена сама постановка таким образом, что Национальный олимпийский стадион «Динамо» превратится в одно большое яркое шоу, большую вечеринку.

Много рассказывать о нем хочется, но самым главным аспектом для зрителей будет то, что они станут непосредственными участниками представления.

Атмосферу ни с чем не сравнить. Цупер, Карстен, Мирный, Белова вспоминают церемонии открытия Олимпийских игр

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

В чаше ядра задействованы без малого 7,5 тысяч человек. Именно они сделают сцену постоянно меняющейся на глазах да и просто живой. Над постановкой трудились лучшие сценаристы и драматурги, и получилось шоу на стыке традиций и инноваций.

На церемонии закрытия используют технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. И все-таки изюминка – парад атлетов. Это невероятные эмоции, атмосфера заряжает максимально. Правда, испытать такое еще раз удастся не всем. С нотками грусти и багажом впечатлений некоторые атлеты улетают уже 28 июня.

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Патрик Хьюстон, серебряный призер II Европейских игр:
Нам удалось завоевать медали в стрельбе из лука, поэтому мы очень довольны тем, как для нас прошли соревнования. Мы уезжаем, нас ждут новые состязания, но мы увозим самые приятные впечатления. Мы здесь прекрасно провели время.

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Ольга и Марина – одни из тех, кто уже послезавтра станет свидетелями церемонии закрытия. Девушки были и на открытии. Восторг не скрывают.

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Марина Савчук:
Хочется верить, что она будет не менее масштабной, может, даже более фееричной. Очень круто было на церемонии открытия, что показали белорусскую историю настолько глубоко, широко и масштабно.

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Ольга Шибко:
Потом будем рассказывать своим детям, внукам. Вот, помните на II Европейских играх в Минске на стадионе «Динамо» было что-то такое. Наверняка что-то такое организаторы подготовили.

Всегда картинка непосредственно на мероприятии куда круче. Чувствуешь сопричастность к событию, есть возможность увидеть полную версию всего происходящего.

Скоро билетов совсем не останется: что говорят организаторы о билетах на церемонию закрытия II Европейских игр

Многое будет не подвластно глазу телезрителя или, как у нас это называют, останется за кадром. Грань между реальностью и виртуальностью на пару часов явно сотрется. Да что тут много говорить, лучше один раз увидеть и запомнить на всю жизнь.

Люди в материале: Николай Басков
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Близится церемония закрытия II Европейских игр. До феерического шоу остается всего два дня. По словам организаторов, оно обещает быть не менее...
 
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