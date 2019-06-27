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Девятый день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мы предлагаем дайджест событий 29 июня. Завтра будет предпоследний соревновательный день II Европейских игр в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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Новости Беларуси. Мы предлагаем дайджест событий 29 июня. Завтра будет предпоследний соревновательный день II Европейских игр в Минске, сообщили в программе...
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