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Скоро билетов совсем не останется: что говорят организаторы о билетах на церемонию закрытия II Европейских игр

28.06.2019 21:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 80 % билетов на церемонию закрытия II Европейских игр уже забронировано, остальные пока в свободном доступе. Так что шанс попасть на феерию красок и эмоций еще есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скоро билетов совсем не останется: что говорят организаторы о билетах на церемонию закрытия II Европейских игр

Кирилл Сущинский, директор компании по реализации билетов:
Был очень большой всплеск последнюю неделю: продавалось и по 1000, по 500, по 800 билетов в день. Думаю, что к обеду воскресенья уже ничего не останется в продаже.

Мы видим, что очень многие, кто не попал на церемонию открытия, хотят посмотреть церемонию закрытия, чтобы увидеть, что за действие происходило в нашем городе.

Не отходя от кассы как раз встретили тех, кто приобрел заветный билет.

Скоро билетов совсем не останется: что говорят организаторы о билетах на церемонию закрытия II Европейских игр

Скоро билетов совсем не останется: что говорят организаторы о билетах на церемонию закрытия II Европейских игр

Я вот с билетом. Я думаю, что увижу сказку. Я очень жду IT-технологии, которые были на открытии.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Люди в материале: Кирилл Сущинский
 
 
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Новости Беларуси. 80 % билетов на церемонию закрытия II Европейских игр уже забронировано, остальные пока в свободном доступе. Так что шанс попасть на феерию красок и...
 
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