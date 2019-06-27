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Скоро билетов совсем не останется: что говорят организаторы о билетах на церемонию закрытия II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 80 % билетов на церемонию закрытия II Европейских игр уже забронировано, остальные пока в свободном доступе. Так что шанс попасть на феерию красок и эмоций еще есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы видим, что очень многие, кто не попал на церемонию открытия, хотят посмотреть церемонию закрытия, чтобы увидеть, что за действие происходило в нашем городе.
Не отходя от кассы как раз встретили тех, кто приобрел заветный билет.
Я вот с билетом. Я думаю, что увижу сказку. Я очень жду IT-технологии, которые были на открытии.
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Скоро билетов совсем не останется: что говорят организаторы о билетах на церемонию закрытия II Европейских игр
Новости Беларуси. 80 % билетов на церемонию закрытия II Европейских игр уже забронировано, остальные пока в свободном доступе. Так что шанс попасть на феерию красок и...
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