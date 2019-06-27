В номере «СП» за субботу читайте!

29 июня выходит свежий номер районной газеты «Савецкае Палессе».
- Будни аграриев в Будче. В разгаре кормозаготовки, ремонт снесенных стихией крыш молочного комплекса и другое.
- Информация о ходе заготовки фуража и надоях в разрезе хозяйств района.
- Как в Круговичах жители села дружно благоустраивают место своего проживания. Можно любоваться как трудовым процессом, так и его итогами.
- “Была война народная…”. Уникальные по своей информативности и эмоциональности историко-документальные записки Константина Мохора, приуроченные к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
- Европейские игры-2019 – белорусы в числе лидеров. На играх побывали и ганцевчане. Они же делятся впечатлениями о форуме. Компетентно обо всем, что касается спортивного праздника, в материалах Владимира Соколова.
- Об основных аспектах лицензирования охранной деятельности рассказывает начальник Ганцевичского отделения Департамента охраны МВД РБ Виктор Курилик.
- Подробная программа телевидения и гороскоп на неделю.
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