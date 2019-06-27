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В номере «СП» за субботу читайте!

28.06.2019 20:45 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

29 июня выходит свежий номер районной газеты «Савецкае Палессе».

В номере «СП» за субботу читайте!

  • Будни аграриев в Будче. В разгаре кормозаготовки, ремонт снесенных стихией крыш молочного комплекса и другое.
  • Информация о ходе заготовки фуража и надоях в разрезе хозяйств района.
  • Как в Круговичах жители села дружно благоустраивают место своего проживания. Можно любоваться как трудовым процессом, так и его итогами.
  • “Была война народная…”. Уникальные по своей информативности и эмоциональности историко-документальные записки Константина Мохора, приуроченные к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
  • Европейские игры-2019 – белорусы в числе лидеров. На играх побывали и ганцевчане. Они же делятся впечатлениями о форуме. Компетентно обо всем, что касается спортивного праздника, в материалах Владимира Соколова.
  • Об основных аспектах лицензирования охранной деятельности рассказывает начальник Ганцевичского отделения Департамента охраны МВД РБ Виктор Курилик.
  • Подробная программа телевидения и гороскоп на неделю.
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29 июня выходит свежий номер районной газеты «Савецкае Палессе». Будни аграриев в Будче. В разгаре кормозаготовки, ремонт снесенных стихией крыш
 
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