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Запрет на посещение леса в Солигорском районе СНЯТ!

28.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


20 июня 2019 17:20 1230

Запрет на посещение леса в Солигорском районе СНЯТ!

Автор: Эдуард Кидяев.

В связи со снижением класса пожарной опасности на данный момент на территории района с 20 июня 2019 г. запрет на посещение лесов Солигорского района СНЯТ! Об этом сообщается на сайте ГЛХУ «Старобинский лесхоз».

Запрет на посещение леса в Солигорском районе СНЯТ!

Вместе с тем, Солигорский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям напоминает – Ваша безопасность зависит от Вас самих!

Не нарушайте правила пожарной безопасности! Будьте бдительны при обращении с огнем!

При пожаре, аварии и другой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112».

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Теги: Новости
 
 
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20 июня 2019 17:20 1230 Запрет на посещение леса в Солигорском районе СНЯТ! ...
 
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