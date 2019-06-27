Запрет на посещение леса в Солигорском районе СНЯТ!

В связи со снижением класса пожарной опасности на данный момент на территории района с 20 июня 2019 г. запрет на посещение лесов Солигорского района СНЯТ! Об этом сообщается на сайте ГЛХУ «Старобинский лесхоз».

Вместе с тем, Солигорский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям напоминает – Ваша безопасность зависит от Вас самих!



Не нарушайте правила пожарной безопасности! Будьте бдительны при обращении с огнем!



При пожаре, аварии и другой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112».

