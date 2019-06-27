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Запрет на посещение леса в Солигорском районе СНЯТ!
28.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
20 июня 2019 17:20 1230
Запрет на посещение леса в Солигорском районе СНЯТ!
В связи со снижением класса пожарной опасности на данный момент на территории района с 20 июня 2019 г. запрет на посещение лесов Солигорского района СНЯТ! Об этом сообщается на сайте
Вместе с тем, Солигорский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям напоминает – Ваша безопасность зависит от Вас самих!
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20 июня 2019 17:20 1230 Запрет на посещение леса в Солигорском районе СНЯТ! ...
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