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В Солигорском районе водитель скрылся с места ДТП.
28.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
20 июня 2019 17:07 2631
В Солигорском районе водитель скрылся с места ДТП.
В д. Поварчицы Солигорского района 19 июня около 14 часов 61-летний солигорчанин на Renault Duster на закруглении дороги выехал на обочину, где сбил 42-летнюю местную жительницу, которая ехала на велосипеде.
Солигорчанина задержали спустя несколько часов благодаря взаимодействию ГАИ и небезразличных граждан, которые узнав о розыске Renault, оперативно передавали информацию в милиции о том, где в последний раз видели авто. На момент задержания водитель находился в нетрезвом состоянии. По его словам, употребил алкоголь после ДТП. Проводится проверка.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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20 июня 2019 17:07 2631 В Солигорском районе водитель скрылся с места ДТП. ...
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