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В Солигорском районе водитель скрылся с места ДТП.

28.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


20 июня 2019 17:07 2631

В Солигорском районе водитель скрылся с места ДТП.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: УВД Миноблисполкома.

В д. Поварчицы Солигорского района 19 июня около 14 часов 61-летний солигорчанин на Renault Duster на закруглении дороги выехал на обочину, где сбил 42-летнюю местную жительницу, которая ехала на велосипеде.

Женщина с травмами была госпитализирована. Водитель с места аварии скрылся.

В Солигорском районе водитель скрылся с места ДТП.

Солигорчанина задержали спустя несколько часов благодаря взаимодействию ГАИ и небезразличных граждан, которые узнав о розыске Renault, оперативно передавали информацию в милиции о том, где в последний раз видели авто. На момент задержания водитель находился в нетрезвом состоянии. По его словам, употребил алкоголь после ДТП. Проводится проверка.

Госавтоинспекция Минской области благодарит граждан, оказывавших помощь в розыске водителя, за активную гражданскую позицию.

Источник: сайт УГАИ УВД Минского облисполкома

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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20 июня 2019 17:07 2631 В Солигорском районе водитель скрылся с места ДТП. ...
 
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