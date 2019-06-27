В Солигорском районе водитель скрылся с места ДТП.

В д. Поварчицы Солигорского района 19 июня около 14 часов 61-летний солигорчанин на Renault Duster на закруглении дороги выехал на обочину, где сбил 42-летнюю местную жительницу, которая ехала на велосипеде. Женщина с травмами была госпитализирована. Водитель с места аварии скрылся.

Солигорчанина задержали спустя несколько часов благодаря взаимодействию ГАИ и небезразличных граждан, которые узнав о розыске Renault, оперативно передавали информацию в милиции о том, где в последний раз видели авто. На момент задержания водитель находился в нетрезвом состоянии. По его словам, употребил алкоголь после ДТП. Проводится проверка.



Госавтоинспекция Минской области благодарит граждан, оказывавших помощь в розыске водителя, за активную гражданскую позицию.

