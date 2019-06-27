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Лукашенко подарил Рахмону копию Слуцкого пояса и панно из мореного дуба
28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту Таджикистана Эмомали
В частности, Лукашенко подарил Рахмону панно из мореного дуба с медальонами, на которых изображены 15 видов спорта, в которых проходят состязания на Европейских играх. Также белорусский лидер вручил коллеге эксклюзивный набор шоколада и талисман Игр – лисенка Лесика.
Таджикистанский лидер, в свою очередь, подарил президенту Беларуси национальный таджикистанский кинжал Ханджар ручной работы, для изготовления которого использовалась кость оленя. Кроме того, на оружии есть роспись и гравюра. Также Рахмон подарил Лукашенко картину с изображением Дворца Навруза, включенный в список восьми чудес Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Напомним, что президенты Беларуси и Таджикистана встретились в пятницу в Минске и подписали ряд документов о сотрудничестве. В частности, был подписан документ о
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Президенты Беларуси и Таджикистана встретились в пятницу в Минске и подписали ряд документов о сотрудничестве.
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