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Лукашенко подарил Рахмону копию Слуцкого пояса и панно из мореного дуба

28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону копию Слуцкого пояса и несколько сувениров на тему II Европейских игр. Подарками главы государств обменялись в пятницу после встречи в Минске, сообщает БЕЛТА.  

В частности, Лукашенко подарил Рахмону панно из мореного дуба с медальонами, на которых изображены 15 видов спорта, в которых проходят состязания на Европейских играх. Также белорусский лидер вручил коллеге эксклюзивный набор шоколада и талисман Игр – лисенка Лесика. 

Таджикистанский лидер, в свою очередь, подарил президенту Беларуси национальный таджикистанский кинжал Ханджар ручной работы, для изготовления которого использовалась кость оленя. Кроме того, на оружии есть роспись и гравюра. Также Рахмон подарил Лукашенко картину с изображением Дворца Навруза, включенный в список восьми чудес Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Напомним, что президенты Беларуси и Таджикистана встретились в пятницу в Минске и подписали ряд документов о сотрудничестве. В частности, был подписан документ о стратегическом партнерстве двух стран.



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Теги: Минск
 
 
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Президенты Беларуси и Таджикистана встретились в пятницу в Минске и подписали ряд документов о сотрудничестве.
 
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