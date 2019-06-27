Лукашенко подарил Рахмону копию Слуцкого пояса и панно из мореного дуба

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону копию Слуцкого пояса и несколько сувениров на тему II Европейских игр. Подарками главы государств обменялись в пятницу после встречи в Минске, сообщает БЕЛТА .

В частности, Лукашенко подарил Рахмону панно из мореного дуба с медальонами, на которых изображены 15 видов спорта, в которых проходят состязания на Европейских играх. Также белорусский лидер вручил коллеге эксклюзивный набор шоколада и талисман Игр – лисенка Лесика.

Таджикистанский лидер, в свою очередь, подарил президенту Беларуси национальный таджикистанский кинжал Ханджар ручной работы, для изготовления которого использовалась кость оленя. Кроме того, на оружии есть роспись и гравюра. Также Рахмон подарил Лукашенко картину с изображением Дворца Навруза, включенный в список восьми чудес Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).