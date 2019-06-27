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Беларусь и Таджикистан будут наращивать товарооборот
28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудили
Президента Таджикистана Александр Лукашенко встречает как друга. С Эмомали Рахмоном они часто видятся на международных саммитах. Но в Беларуси лидер Таджикистана только третий раз с официальным визитом.
«Вы истинный не только мой друг, но и друг белорусского народа», – сказал Лукашенко.
«Мы за эти годы стали не только друзьями, но почти родными братьями», – отметил Рахмон.
Сначала лидеры встретились в формате тет-а-тет. В расширенном составе к ним присоединились правительственные делегации и бизнесмены. Главная тема для обсуждения – экономика двух стран. За 2018 год товарооборот между Беларусью и Таджикистаном составил 40 миллионов долларов. Его надо увеличивать, уверен Александр Лукашенко.
Условия более эффективного союза Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон закрепили Договором о стратегическом сотрудничестве двух стран.
Визит Эмомали Рахмона в Минск продлится еще два дня. В программе президента – трехсторонняя встреча с коллегами Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Президент России прибудет в Беларусь и тоже примет участие в церемонии закрытия Вторых Европейских игр.
После переговоров Александр Лукашенко подарил Эмомали Рахмону копию Слуцкого пояса и сувениры Вторых Европейских игр.
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Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудили совместные проекты в аграрном секторе. Сейчас президент Таджикистана находится...
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