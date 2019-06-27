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Беларусь и Таджикистан будут наращивать товарооборот

28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудили совместные проекты в аграрном секторе. Сейчас президент Таджикистана находится с официальным визитом в Минске. Как прошли переговоры, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич. 

Президента Таджикистана Александр Лукашенко встречает как друга. С Эмомали Рахмоном они часто видятся на международных саммитах. Но в Беларуси лидер Таджикистана только третий раз с официальным визитом.

«Вы истинный не только мой друг, но и друг белорусского народа», – сказал Лукашенко.

«Мы за эти годы стали не только друзьями, но почти родными братьями», – отметил Рахмон. 

Сначала лидеры встретились в формате тет-а-тет. В расширенном составе к ним присоединились правительственные делегации и бизнесмены. Главная тема для обсуждения – экономика двух стран. За 2018 год товарооборот между Беларусью и Таджикистаном составил 40 миллионов долларов. Его надо увеличивать, уверен Александр Лукашенко.

«В числе приоритетных задач было и есть развитие эффективного торгово-экономического взаимодействия. Нынешний товарооборот катастрофически не соответствует потенциалу и уровню нашего сотрудничества. Для его увеличения есть все необходимые предпосылки. Убежден, совместными усилиями мы сможем и должны увеличить двустороннюю торговлю. Это отвечает интересам и Беларуси, и Таджикистана», – подчеркнул Лукашенко.

Условия более эффективного союза Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон закрепили Договором о стратегическом сотрудничестве двух стран. 

«Новый пакет документов, который мы только что подписали, значительно укрепляет правовую базу наших двусторонних отношений. Это в контексте детального обсуждения путей перевода наших отношения стратегического партнерства в практическую плоскость», – отметил Рахмон. 

Визит Эмомали Рахмона в Минск продлится еще два дня. В программе президента – трехсторонняя встреча с коллегами Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Президент России прибудет в Беларусь и тоже примет участие в церемонии закрытия Вторых Европейских игр. 

После переговоров Александр Лукашенко подарил Эмомали Рахмону копию Слуцкого пояса и сувениры Вторых Европейских игр.



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Теги: Минск
 
 
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Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудили совместные проекты в аграрном секторе. Сейчас президент Таджикистана находится...
 
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