«Это магия момента». Уличные артисты музыкой показали, как чувствуют атмосферу II Европейских игр

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечер пятницы, 28 июня, кажется, ничто не может испортить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»

Атмосфера на фан-зоне возле Дворца спорта не просто праздничная, кажется, вот-вот начнется масштабная вечеринка.





Ксения Худолей, СТВ:

Как реагируют на вашу музыку гости?





Все очень приветливо реагируют. Рады разнообразию, потому что сколько можно попсу слушать? Пора переходить на что-то более андеграундное.





Люди чувствуют наш позитивный настрой, нашу позитивную энергию и тем же самым отвечают.

Это магия момента. Мы не готовимся, мы чувствуем этот момент, мы его конвертируем в творчество. Вот наш рецепт!



