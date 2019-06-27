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«Это магия момента». Уличные артисты музыкой показали, как чувствуют атмосферу II Европейских игр

28.06.2019 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечер пятницы, 28 июня, кажется, ничто не может испортить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»

Атмосфера на фан-зоне возле Дворца спорта не просто праздничная, кажется, вот-вот начнется масштабная вечеринка.

«Это магия момента». Уличные артисты музыкой показали, как чувствуют атмосферу II Европейских игр

Ксения Худолей, СТВ:
Как реагируют на вашу музыку гости?

«Это магия момента». Уличные артисты музыкой показали, как чувствуют атмосферу II Европейских игр

Все очень приветливо реагируют. Рады разнообразию, потому что сколько можно попсу слушать? Пора переходить на что-то более андеграундное.

«Это магия момента». Уличные артисты музыкой показали, как чувствуют атмосферу II Европейских игр

Люди чувствуют наш позитивный настрой, нашу позитивную энергию и тем же самым отвечают.

Это магия момента. Мы не готовимся, мы чувствуем этот момент, мы его конвертируем в творчество. Вот наш рецепт!

«Это магия момента». Уличные артисты музыкой показали, как чувствуют атмосферу II Европейских игр

Как почувствовать магию момента через музыку? Смотрите в видеоинформации.

Люди в материале: Ксения Худолей
 
 
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Новости Беларуси. Вечер пятницы, 28 июня, кажется, ничто не может испортить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. «Продумано и для детей, и для...
 
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