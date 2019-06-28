ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Думал, он ответит на мой звонок или нет?» Недосеков - о казавшемся сложным разговоре с Девятовским

28.06.2019 23:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У прыгуна в высоту Максима Недосекова выдалась сложная неделя. В первый соревновательные день у легкоатлетов на II Европейских играх он раскритиковал формат соревнований и был не одинок в своем негодовании. Разруливать критическую ситуацию пришлось главе Белорусской федерации легкой атлетики Вадиму Девятовскому. После финала командного турнира у легкоатлетов, в котором белорусы заняли второе место, Недосеков вновь вышел к прессе и объяснился.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Макс, для начала: почему тебя заменили в полуфинале?

— Сильно устал в день квалификации. Прыгать «день через день», а потом еще через день… Решили, что, так как Андрей Скобейко тоже хорошо прыгает у нас — сильный парень, так будет лучше. Мы все в него верили. Он сделал свою работу. Возможно, если бы я прыгал в полуфинале, то сегодня не взял бы 2,25 м. Три раза за неделю прыгать так высоко… Ребятам, возможно, и нормально. Мне тяжело.

— То есть замена — твое пожелание?

— Да. Мы вместе с тренерским штабом решили так. Андрей сделал свое дело. Сделал все, как сделал бы и я. А какая погода была в полуфинале! Дождь! Мне просто повезло, что не прыгал.

— 2,25 м в финале — далеко не твой максимум.

— Думал о том, чтобы принести команде максимально возможное количество очков. В командной борьбе перед прыжками в высоту мы отставали на два очка. Я взял свое, мы сравнялись по очкам с украинцами. Знали, что при одинаковом количестве очков с украинцами в эстафете выиграют они. У них очень сильный состав в эстафете. Нам надо было очков десять сверху, чтобы претендовать на золото. При этом наши ребята выложились по максимуму.

— Читал наше интервью с Вадимом Девятовским?

— Мельком пробежался.

— Как ты?

— Да, был момент недопонимания моих слов. Может, в прошлый раз в микст-зоне я сказал что-то не так. Но я не хотел сказать все то, что было... А когда узнал, позвонил Вадиму Анатольевичу. Думал, человек вообще ответит на мой звонок или нет? Просто мы с ним хорошо общаемся, и вот тут: ответит ли он? Он снял трубку. Было слышно, что расстроен и напряжен. Я говорю: «Вадим Анатольевич, ну вот! Как мне с вами теперь общаться? Это ужасно». А он: «Ладно, не бери в голову. У тебя еще соревнования — самое главное. Ты занимайся подготовкой, а я с этим сам разберусь». Я ему: «Извините, может, я что-то не так сказал. Может, неправильно меня поняли». Все бывает в этой жизни. Не может быть все идеально. Позже мы увиделись, поговорили. Он сказал, что все нормально. Все будет хорошо.

— Вам повезло с председателем федерации, который именно так отнесся к случившемуся и защищал вас.

— Нам не только с главой федерации повезло, но и в целом у нас в легкой атлетике работают отзывчивые люди. Нам всегда помогают. Их помощь — вклад в наши результаты: как мы быстро бежим, как высоко прыгаем и как далеко метаем.

— Что значит для тебя серебро Европейских игр?

— Оно командное. Этот момент останется теплым воспоминанием о том, как мы всей командой радовались на пьедестале. Это было впервые, когда чувствовался такой командный дух. Просто обычно все заняты собственным выступлением, а здесь мы вместе, поддерживаем друг друга. Все очень динамично. Человек выступил — соревнования в его дисциплине завершены. Потом следующий. Пока разминался, и копье увидел, и барьеры — мужские и женские, и эстафету, и комбинированную эстафету.

— На прошлогоднем чемпионате Европы, где ты взял серебро, было не так?

— Там я видел только то, как соревнующиеся в беге на 5000 м мешали мне. Нас задерживали. Часто так бывает, что бега проводят параллельно с высотой.

— Ты видел реакцию Максима Граборенко на командное серебро?

— Нет.

— Он чуть ли не в слезах, потому что слышал, как на стадионе перешептываются: из-за него белорусы не выиграли… Как будто он подвел команду. Граборенко финишировал последним в забеге на 100 м и принес команде 2 очка.

— Он не подвел команду! Ни в коем случае! Все боролись, выкладывались! Кто ожидал, что Таня Холодович метнет копье на 67,22 м? Это вообще! Я был в секторе, видел! Был в шоке. Развел руки. Хорошо, что болельщики вернули мне силы в ноги.

На месте Макса Граборенко я бы не расстраивался. Все бывает. Это спорт. Были бы от него 10 или 12 очков, мы бы все равно заняли второе место.

— Можешь вспомнить свой самый худший день в спорте?

— Помню, в 2016 году, когда моим личным рекордом были 2,20 м, приехал на свой первый коммерческий старт по приглашению. В секторе мне не хватало дуги, чтобы разбежаться как следует. Все потому, что возле моей дуги стояли рекламные щиты. В итоге вместо девяти шагов я делал семь. Все три попытки не взял. Представляете, меня в первый раз в жизни пригласили выехать из страны, выступить там за свою страну! А я просто не прыгаю… Хорошо, что тогда у меня было три старта подряд. Через три дня переехал в другую страну, и там все было нормально. Вот как меня смущал рекламный щит. Молодой, неопытный. Не справился.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Что дальше?

— Остается чуть более недели до молодежного чемпионата Европы. Отдохнем два-три дня, а дальше опять пойдут тренировки. По «молодежке» будем выкладываться по полной, но в то же время буду стараться разгрузиться, так как впереди еще много стартов.

— Наверняка перед финалом легкоатлетического турнира на Европейских играх вам сказали про президента.

— Ничего не говорили.

— И все равно от вас и дальше будут ждать результатов.

— Я не подведу. Если соперники не заставят меня ставить планку выше и выше, то на молодежном чемпионате Европы остановлюсь на высоте, достаточной для победы.

— Ты стал мудрее.

— Да. Много энергии приходится затрачивать, а это и физические, и психологические силы.


«Париматч» желает победы спортсменам, представляющим Беларусь! Игроки заряжены делать ставки в «Париматч», ведь к их услугам широкая линия спортивных событий, удобный интерфейс и быстрые выплаты. «Париматч»: заряжен побеждать!

 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После финала командного турнира у легкоатлетов на Европейских играх, в котором белорусы заняли второе место, Максим Недосеков вышел к прессе и объяснился.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Тренер сказал: «Это твоя медаль, иди и забери её». Ирина Курочкина о золоте на II Европейских играх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика