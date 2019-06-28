«Думал, он ответит на мой звонок или нет?» Недосеков - о казавшемся сложным разговоре с Девятовским

Источник материала: Tut.by

У прыгуна в высоту Максима Недосекова выдалась сложная неделя. В первый соревновательные день у легкоатлетов на II Европейских играх он раскритиковал формат соревнований и был не одинок в своем негодовании. Разруливать критическую ситуацию пришлось главе Белорусской федерации легкой атлетики Вадиму Девятовскому. После финала командного турнира у легкоатлетов, в котором белорусы заняли второе место, Недосеков вновь вышел к прессе и объяснился.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Макс, для начала: почему тебя заменили в полуфинале?

— Сильно устал в день квалификации. Прыгать «день через день», а потом еще через день… Решили, что, так как Андрей Скобейко тоже хорошо прыгает у нас — сильный парень, так будет лучше. Мы все в него верили. Он сделал свою работу. Возможно, если бы я прыгал в полуфинале, то сегодня не взял бы 2,25 м. Три раза за неделю прыгать так высоко… Ребятам, возможно, и нормально. Мне тяжело.

— То есть замена — твое пожелание?

— Да. Мы вместе с тренерским штабом решили так. Андрей сделал свое дело. Сделал все, как сделал бы и я. А какая погода была в полуфинале! Дождь! Мне просто повезло, что не прыгал.

— 2,25 м в финале — далеко не твой максимум.

— Думал о том, чтобы принести команде максимально возможное количество очков. В командной борьбе перед прыжками в высоту мы отставали на два очка. Я взял свое, мы сравнялись по очкам с украинцами. Знали, что при одинаковом количестве очков с украинцами в эстафете выиграют они. У них очень сильный состав в эстафете. Нам надо было очков десять сверху, чтобы претендовать на золото. При этом наши ребята выложились по максимуму.

— Читал наше интервью с Вадимом Девятовским?

— Мельком пробежался.

— Как ты?

— Да, был момент недопонимания моих слов. Может, в прошлый раз в микст-зоне я сказал что-то не так. Но я не хотел сказать все то, что было... А когда узнал, позвонил Вадиму Анатольевичу. Думал, человек вообще ответит на мой звонок или нет? Просто мы с ним хорошо общаемся, и вот тут: ответит ли он? Он снял трубку. Было слышно, что расстроен и напряжен. Я говорю: «Вадим Анатольевич, ну вот! Как мне с вами теперь общаться? Это ужасно». А он: «Ладно, не бери в голову. У тебя еще соревнования — самое главное. Ты занимайся подготовкой, а я с этим сам разберусь». Я ему: «Извините, может, я что-то не так сказал. Может, неправильно меня поняли». Все бывает в этой жизни. Не может быть все идеально. Позже мы увиделись, поговорили. Он сказал, что все нормально. Все будет хорошо.

— Вам повезло с председателем федерации, который именно так отнесся к случившемуся и защищал вас.

— Нам не только с главой федерации повезло, но и в целом у нас в легкой атлетике работают отзывчивые люди. Нам всегда помогают. Их помощь — вклад в наши результаты: как мы быстро бежим, как высоко прыгаем и как далеко метаем.

— Что значит для тебя серебро Европейских игр?

— Оно командное. Этот момент останется теплым воспоминанием о том, как мы всей командой радовались на пьедестале. Это было впервые, когда чувствовался такой командный дух. Просто обычно все заняты собственным выступлением, а здесь мы вместе, поддерживаем друг друга. Все очень динамично. Человек выступил — соревнования в его дисциплине завершены. Потом следующий. Пока разминался, и копье увидел, и барьеры — мужские и женские, и эстафету, и комбинированную эстафету.

— На прошлогоднем чемпионате Европы, где ты взял серебро, было не так?

— Там я видел только то, как соревнующиеся в беге на 5000 м мешали мне. Нас задерживали. Часто так бывает, что бега проводят параллельно с высотой.

— Ты видел реакцию Максима Граборенко на командное серебро?

— Нет.

— Он чуть ли не в слезах, потому что слышал, как на стадионе перешептываются: из-за него белорусы не выиграли… Как будто он подвел команду. Граборенко финишировал последним в забеге на 100 м и принес команде 2 очка.

— Он не подвел команду! Ни в коем случае! Все боролись, выкладывались! Кто ожидал, что Таня Холодович метнет копье на 67,22 м? Это вообще! Я был в секторе, видел! Был в шоке. Развел руки. Хорошо, что болельщики вернули мне силы в ноги.

На месте Макса Граборенко я бы не расстраивался. Все бывает. Это спорт. Были бы от него 10 или 12 очков, мы бы все равно заняли второе место.

— Можешь вспомнить свой самый худший день в спорте?

— Помню, в 2016 году, когда моим личным рекордом были 2,20 м, приехал на свой первый коммерческий старт по приглашению. В секторе мне не хватало дуги, чтобы разбежаться как следует. Все потому, что возле моей дуги стояли рекламные щиты. В итоге вместо девяти шагов я делал семь. Все три попытки не взял. Представляете, меня в первый раз в жизни пригласили выехать из страны, выступить там за свою страну! А я просто не прыгаю… Хорошо, что тогда у меня было три старта подряд. Через три дня переехал в другую страну, и там все было нормально. Вот как меня смущал рекламный щит. Молодой, неопытный. Не справился.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Что дальше?

— Остается чуть более недели до молодежного чемпионата Европы. Отдохнем два-три дня, а дальше опять пойдут тренировки. По «молодежке» будем выкладываться по полной, но в то же время буду стараться разгрузиться, так как впереди еще много стартов.

— Наверняка перед финалом легкоатлетического турнира на Европейских играх вам сказали про президента.

— Ничего не говорили.

— И все равно от вас и дальше будут ждать результатов.

— Я не подведу. Если соперники не заставят меня ставить планку выше и выше, то на молодежном чемпионате Европы остановлюсь на высоте, достаточной для победы.

— Ты стал мудрее.

— Да. Много энергии приходится затрачивать, а это и физические, и психологические силы.



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