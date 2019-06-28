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В балканской компании. Гандболисты сборной Беларуси узнали соперников на Евро-2020

28.06.2019 22:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Вене состоялась жеребьевка предварительных групп мужского чемпионата Европы, который пройдет с 9 по 26 января 2020 года, сообщает пресс-служба БФГ. Турнир впервые состоится сразу в трех странах: Австрии, Норвегии и Швеции.


Фото: пресс-служба БФГ

Сборная Беларуси попала в группу «А», где ее соперниками стали сразу три команды бывшей Югославии: Сербия (9 января), Хорватия (11 января) и Черногория (13 января).

Составы всех предварительных групп ЧЕ-2020:

группа «А» (Грац): Хорватия, Беларусь, Черногория, Сербия;

группа «В» (Вена): Чехия, Северная Македония, Австрия, Украина;

группа «С» (Тронхейм): Испания, Германия, Латвия, Нидерланды;

группа «D» (Тронхейм): Франция, Норвегия, Португалия, Босния и Герцеговина;

группа «Е» (Мальме): Дания, Венгрия, Исландия, Россия;

группа «F» (Гетеборг): Швеция, Словения, Швейцария, Польша.

По две лучшие команды каждого квартета выйдут в основной раунд, где произойдет деление на две группы по шесть команд. Матчи основного раунда состоятся в Вене и Мальме. Полуфиналы и финалы пройдут в столице Швеции Стокгольме.

Юрий Шевцов: Знаем, что будет тяжело. Но все в этой группе возможно

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу прокомментировал результаты жеребьевки финального турнира мужского чемпионата Европы — 2020.


Юрий Шевцов. Фото: Белорусская федерация гандбола

— Соперников не выбирают. Ко всем жеребьевкам отношусь одинаково. Теперь мы знаем соперников. Знаем, что попали в балканскую группу. Знаем, что балканцы умеют играть в гандбол. Знаем, что будет тяжело. Но все в этой группе возможно.

Хорватам давать характеристику, наверное, не надо. Они участвуют во всех топ-турнирах, редко оступаются. Хорваты есть хорваты. Но напомню, что сборная Беларуси два года назад подошла к ним так близко, что могла забрать очки у них дома. Хорваты в этой группе фавориты. Но в игре с ними тоже все возможно.

Про черногорцев мне трудно что-то говорить. Скажу откровенно, за последние два года не видел ни одной игры черногорцев. Но я знаю игроков. Там хороший подбор. Не знаю, будет ли играть Борозан. У них есть Липовина. Довольно сбалансированная команда.

Ну и сербы. Мы их знаем. Это частый наш соперник. Встречались и в квалификации к предыдущему чемпионату Европы, и в финальной стадии. Там новый тренерский штаб. Сербы формируют новую команду. И они тоже умеют играть в гандбол, — сказал Юрий Шевцов.

 
 
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В Вене состоялась жеребьевка предварительных групп мужского чемпионата Европы, который пройдет с 9 по 26 января 2020 года.
 
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