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Велогонщица Анна Терех выиграла бронзовую медаль II Европейских игр в Минске
Источник материала: Tut.by
20-летняя белорусская велогонщица Анна Терех выиграла бронзовую медаль II Европейских игр в скрэтче.
Эта награда стала второй для Беларуси в велоспорте на треке.
За дистанцию гонки ни одна из участниц так и не смогла добиться преимущества в круг, поэтому судьба медалей решалась в массовом спринте. Терех финишировала третьей, а золото досталось титулованной нидерландке Кирстен Вилд.
Напомним, что Анна Терех ярко проявила себя и в шоссейной гонке, проведя около 100 километров в отрыве.
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20-летняя белорусская велогонщица Анна Терех выиграла бронзовую медаль II Европейских игр в скрэтче.
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