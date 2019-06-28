Велогонщица Анна Терех выиграла бронзовую медаль II Европейских игр в Минске

Источник материала: Tut.by

20-летняя белорусская велогонщица Анна Терех выиграла бронзовую медаль II Европейских игр в скрэтче.

Эта награда стала второй для Беларуси в велоспорте на треке.

За дистанцию гонки ни одна из участниц так и не смогла добиться преимущества в круг, поэтому судьба медалей решалась в массовом спринте. Терех финишировала третьей, а золото досталось титулованной нидерландке Кирстен Вилд.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, что Анна Терех ярко проявила себя и в шоссейной гонке, проведя около 100 километров в отрыве.



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