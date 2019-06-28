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Баскетболистки сборной Беларуси обыграли медалисток ЧЕ-2017 на чемпионате Европы

28.06.2019 21:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женская сборная Беларуси по баскетболу одержала первую победу на чемпионате Европы, который проходит в Сербии и Латвии.


Фото: fiba. basketball

28 июня в сербском Зренянине белоруски взяли верх над бронзовыми медалистками ЧЕ-2017 — баскетболистками Бельгии.

Беларусь — Бельгия — 69:61 (21:19, 14:18, 18:15, 16:9)

Перед заключительным периодом перевес белорусской команды составлял всего 1 балл, но в начале четвертой четверти команде Наталии Трофимовой удался рывок 11:0, который во многом и предопределил исход поединка. В концовке бельгийки смогли сократить отставание до 8 баллов, но победу белоруски не упустили.

Очки в составе сборной Беларуси набирали Алекс Бентли (19), Анастасия Веремеенко (15), Екатерина Снытина (9), Виктория Гаспер (7), Мария Попова (6), Александра Тарасова (5), Юлия Рытикова (4), Ольга Зюзькова (2), Татьяна Лихтарович (2).

По числу подборов лучшими у белорусок стали Попова (8), Веремеенко (7) и Гаспер (6), по количеству результативных пасов впереди Тарасова (5), Веремеенко (4), Попова (3), Лихтарович (3).

Напомним, что в стартовой встрече на Евробаскете-2019 сборная Беларуси на последних секундах обидно уступила хозяйкам турнира сербкам, а сборная Бельгии победила Россию — 67:54.

Сегодня в нашей группе «D» состоится еще матч между Сербией и Россией.

На предварительной стадии Евробаскета-2019 белоруски играют в группе «D» в сербском Зренянине. Их соперницы — бельгийки (бронзовые медалистки ЧЕ-2017), россиянки (11-е место в рейтинге ФИБА) и хозяйки турнира сербки (чемпионки Европы 2015 года и бронзовые медалистки Олимпиады в Рио-2016).

Календарь оставшихся матчей в группе «D» (Зренянин, Сербия)

28 июня. Сербия — Россия (21.30).

30 июня. Беларусь — Россия (18.45), Бельгия — Сербия (21.30).

В предварительном раунде 16 команд, разделенные на 4 группы, проведут круговые турниры (каждый с каждым, по 3 матча в группе). Затем команды, занявшие 1-е места в группах, напрямую попадут в четвертьфинал, а сборные, расположившиеся на 2-х и 3-х строках, на стадии 1/8 финала разыграют еще 4 путевки в четвертьфинал (А2-B3; B2-A3; C2-D3; D2-C3). Команды, ставшие последними в своих группах, отправятся домой.

Матчи 1/8 финала пройдут 1−2 июля, четвертьфиналы — 4 июля, полуфиналы — 6 июля, финал и матч за бронзу — 7 июля.

6 лучших команд Евробаскета-2019 получат путевки на отборочный турнир к Олимпиаде-2020. Он состоится в феврале 2020-го.

 
 
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Женская сборная Беларуси по баскетболу одержала первую победу на чемпионате Европы, который проходит в Сербии и Латвии.
 
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