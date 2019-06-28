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Плюсы и минусы смесителей для кухни с выдвижной лейкой

28.06.2019 16:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Финальные штрихи в ремонте кухни — установка гарнитура, мебели, мойки и кранов. Смеситель для кухни с выдвижной лейкой — хорошее решение, обеспечивающее удобство использования. Предлагаем рассмотреть особенности сантехники, его преимущества, недостатки.

Содержание:

♦ Особенности смесителя

♦ Преимущества сантехники

♦ Недоставки выдвижных кранов

Особенности смесителя


Смеситель с выдвижной лейкой отличается объемным носиком или насадкой в форме лейки. Чтобы выдвинуть кран, требуется потянуть за лейку, чтобы появился шланг. Обычно шланг оборачивается в гофру или оплетку из нейлона.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение смесителям, позволяющим менять подачу воды (распылять ее или выдавать сплошной струей).

Способ управления подачей воды делится на несколько видов:

  • С 2 вентилями (подает холодную, горячую воду). Настраивание температуры воды выполняется посредством 2-х «барашков».
  • С 1 рычагом. Регулировка температуры выполняется поворотами рычага в разные стороны.
  • Сенсорного типа. Включение воды происходит автоматически после поднесения руки.

Варианты установки бывают двух видов: краны, которые встраиваются в мойку, и те, что монтируются на стену.

Форма смесителей бывает буквой «Г», «R», «S», «C». Часто выбирают первый, третий варианты. Выходное отверстие бывает круглой, квадратной, овальной, прямоугольной конфигурации. Излив бывает длиной от 18 до 28 сантиметров. Выдвижной шланг варьируется от 200 до 1500 см. 

Кухонные смесители с выдвижной лейкой бывают с насадками 3 видов. Первый — полупрофессиональный, шланг не прячется в кран, а обустраивается на спиральном держателе. Второй вариант — с душем, который крепится к крану. Третий вид — с наличием душевой лейки, а шланг прячется под раковиной.

Преимущества сантехники


Преимуществ у смесителей с выдвижной лейкой много. Она станет идеальным решением для кухни, где установлена мойка с несколькими чашами. Мыть раковину с таким смесителем очень удобно, можно дотянуться всюду. Выдвижная лейка позволяет перемывать одновременно много посуды, а разбрызгивание воды нивелируется.

Под струей легко споласкивать овощи, фрукты. Достоинство смесителя — экономный расход воды (при использовании рассеивающейся насадки). Многообразие стилевых решений гарантирует подбор сантехники под разный дизайн.

Недоставки выдвижных кранов


К главному недостатку такого типа смесителей относят относительно высокую цену по сравнению с обычными моделями. К еще одному минусу — сложность в уходе: шланг выполняется из гофры, отмыть его иногда достаточно проблематично. Чтобы облегчить процесс ухода, рекомендуем выбирать модели, где шланг в ровной оплетке.

Иногда пользователи отмечают, что встречается хлипкость непосредственно леек, засорение их отверстий.

От количества деталей смесителя зависит число поломок, протечек. Обращайте внимание и на уровень высоты излива, поворотный угол. Его показатель должен составлять минимум 180°.

Найти качественный смеситель для кухни с выдвижной лейкой, который будет удобен в использовании, поможет каждый магазин сантехники в Минске из каталога TAM.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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