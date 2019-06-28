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В Туркменистане засекретили место празднования дня рождения президента

28.06.2019 22:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Туркменистане готовятся ко дню рождения президента сразу в нескольких регионах страны, но где состоятся торжества, до сих пор остается неясным.



29 июня президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову исполняется 62 года.

"Его ожидали в Туркменбаши, потом на родине Махтымгулы, затем закрыли для въезда Дашогуз. Три последних дня не было такси в оба конца, так как стали говорить, что отмечать будут там. А вчера появилась информация, якобы торжества будут в Мары", - сообщил 28 июня корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

Как сообщали ранее корреспонденты и источники Азатлыка в Туркменистане, с середины июня к торжествам готовится поселок Магтымгулы на западе страны. Наряду с мероприятиями по благоустройству, в одноименном районе было ограничено передвижение.

На фоне повсеместной подготовки к приезду президента, источники Азатлыка в Туркменистане утверждают, что противоречивая информация о месте проведения торжеств распространяется умышленно.


"Власти распространяют слухи умышленно, в целях безопасности, чтобы никто не знал заранее где он появится", - утверждает источник Азатлыка.

Официальных сообщений о том, будут ли торжества по случаю дня рождения президента не было. Но как утверждают источники Азатлыка, в нынешнем году власти страны возрасту Гурбангулы Бердымухамедова уделяют особое значение.

"День рождения не простой, президент входит в возраст пророка. Поэтому придают всему космическую значимость", - отмечает источник.

День рождения главы государства официальным праздником в стране не считается, но из опыта прошлых лет, как правило отмечается.

В 2017 году день рождения президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова было совмещено с Днем поэзии туркменского классика Магтымгулы. Для этого знаменательная дата, на протяжении десятков лет отмечаемая в стране 18 мая совместно с Днем Конституции, была перенесена на 27 июня, в канун дня рождения президента. Празднования продолжались в течение недели.


В предыдущие годы наиболее нашумевшее событие ко дню рождения президента Туркменистана состоялось в 2013 году. Американская певица Дженнифер Лопес выступила на дне рождения 56-летнего президента Туркменистана, получив за это гонорар в 1,5 миллиона долларов. 

Спустя три месяца артистка, публично извинилась, признав, что ее концерт для "политика со столь противоречивой репутацией" был ошибкой. 

Вместе с Дженифер Лопес на концерте в национальной туристической базе «Аваза» на побережье Каспийского моря Гурбангулы Бердымухамедова поздравили российские исполнители, в том числе Филипп Киркоров, в также турецкий певец Мустафа Сандал и звезда из Ливана Нанси Аджрам.

Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Туркменистан в декабре 2006 года после смерти президента Сапармырата Ниязова.

 
 
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В Туркменистане готовятся ко дню рождения президента сразу в нескольких регионах страны, но где состоятся торжества, до сих пор остается неясным.
 
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