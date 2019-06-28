Пишите письма мелким почерком: Белпочта повышает тарифы

В частности, стоимость пересылки простой почтовой карточки, простого письма, бандероли или мелкого пакета массой 20–100 граммов вырастет на шесть копеек.





В целом, повышение тарифов составит не более 5%.





При этом тарифы на услуги по пересылке международной ускоренной почты и почтовых отправлений внутри Беларуси меняться не будут.





В последний раз "Белпочта" повышала свои тарифы 15 февраля текущего года. Тогда пересылка международных отправлений также подорожала на 5%.







