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Пишите письма мелким почерком: Белпочта повышает тарифы

28.06.2019 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений – писем и посылок – вырастут с 1 июля, сообщает пресс-служба РУП "Белпочта".

В частности, стоимость пересылки простой почтовой карточки, простого письма, бандероли или мелкого пакета массой 20–100 граммов вырастет на шесть копеек.

В целом, повышение тарифов составит не более 5%.

При этом тарифы на услуги по пересылке международной ускоренной почты и почтовых отправлений внутри Беларуси меняться не будут.

В последний раз "Белпочта" повышала свои тарифы 15 февраля текущего года. Тогда пересылка международных отправлений также подорожала на 5%.



 
 
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Тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений – писем и посылок – вырастут с 1 июля, сообщает пресс-служба РУП "Белпочта".
 
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