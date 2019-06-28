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Пишите письма мелким почерком: Белпочта повышает тарифы
Источник материала: Партизан
Тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений – писем и посылок – вырастут с 1 июля, сообщает пресс-служба РУП "Белпочта".
В частности, стоимость пересылки простой почтовой карточки, простого письма, бандероли или мелкого пакета массой 20–100 граммов вырастет на шесть копеек.
В целом, повышение тарифов составит не более 5%.
При этом тарифы на услуги по пересылке международной ускоренной почты и почтовых отправлений внутри Беларуси меняться не будут.
В последний раз "Белпочта" повышала свои тарифы 15 февраля текущего года. Тогда пересылка международных отправлений также подорожала на 5%.
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Тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений – писем и посылок – вырастут с 1 июля, сообщает пресс-служба РУП "Белпочта".
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