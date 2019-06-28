ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ProStore на окраине Минска станет гипермаркетом Green

28.06.2019 21:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В соцсетях появилось письмо, которое получили арендаторы торгового комплекса ProStore на проспекте Партизанском вблизи района Шабаны.

Из него следует, что в этом здании теперь будет гипермаркет не сети ProStore, а Green.

В документе арендаторов просят заключить договоры с новой компанией — ООО «ГРИНрозница». За ней числятся 11 торговых объектов под брендом Green в Минске, Солигорске, Витебске, Бресте, Могилеве, Жодино и Полоцке.

Напомним, что бизнес-империя Юрия Чижа по факту уже не владеет торговыми площадями сети ProStore. Несколько лет назад часть «просторовских» объектов была продана крупным банкам. Затем их взяла в лизинг одна из компаний Чижа — «Простор-трейд». 

Письмо, выложенное сейчас в соцсетях, еще раз подтверждает это. Документ рассылается от имени «дочки» Беларусбанка — компании «АСБ Лизинг».


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соцсетях появилось письмо, которое получили арендаторы торгового комплекса ProStore на проспекте Партизанском вблизи района Шабаны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ирина Курочкина о золоте на II Европейских играх: «Пыталась бороться до последней секунды»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика