ProStore на окраине Минска станет гипермаркетом Green

него следует, что в этом здании теперь будет гипермаркет не сети ProStore, а Green. Изследует, что в этом здании теперь будет гипермаркет не сети ProStore, а Green.





В документе арендаторов просят заключить договоры с новой компанией — ООО «ГРИНрозница». За ней числятся 11 торговых объектов под брендом Green в Минске, Солигорске, Витебске Бресте , Могилеве, Жодино и Полоцке.





Напомним, что бизнес-империя Юрия Чижа по факту уже не владеет торговыми площадями сети ProStore. Несколько лет назад часть «просторовских» объектов была продана крупным банкам. Затем их взяла в лизинг одна из компаний Чижа — «Простор-трейд».





Письмо, выложенное сейчас в соцсетях, еще раз подтверждает это. Документ рассылается от имени «дочки» Беларусбанка — компании «АСБ Лизинг».



