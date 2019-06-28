|
ProStore на окраине Минска станет гипермаркетом Green
Источник материала: Партизан
В соцсетях появилось письмо, которое получили арендаторы торгового комплекса ProStore на проспекте Партизанском вблизи района Шабаны.
Из
В документе арендаторов просят заключить договоры с новой компанией — ООО «ГРИНрозница». За ней числятся 11 торговых объектов под брендом Green в Минске, Солигорске, Витебске, Бресте, Могилеве, Жодино и Полоцке.
Напомним, что бизнес-империя Юрия Чижа по факту уже не владеет торговыми площадями сети ProStore. Несколько лет назад часть «просторовских» объектов была продана крупным банкам. Затем их взяла в лизинг одна из компаний Чижа — «Простор-трейд».
Письмо, выложенное сейчас в соцсетях, еще раз подтверждает это. Документ рассылается от имени «дочки» Беларусбанка — компании «АСБ Лизинг».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соцсетях появилось письмо, которое получили арендаторы торгового комплекса ProStore на проспекте Партизанском вблизи района Шабаны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)