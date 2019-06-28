Восьмой день Евроигр-2019. Беларусь завоевала два золота в борьбе, Лукашенко посетил легкую атлетику

Источник материала: Интерфакс

Четыре медали завоевали белорусские спортсмены в восьмой день Европейских игр в Минске. Обладательницами двух золотых медалей стали представительницы женской борьбы – Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк.



Курочкина в финале соревнований до 57 кг одолела Мими Христову из Болгарии. А главной соперницей Марзалюк в весовой категории до 76 кг была Фрэнси Раеделт из Германии.

Бронзовую медаль в велоспорте завоевала Анна Терех. Она стала третьей в скретче на 10 км. Лучшее время показали только голландка Кирстен Вильд итальянка Мартина Фиданца.

Удачно выступили и белорусские легкоатлеты. При переполненном стадионе "Динамо" они завоевали серебро в командном турнире. Первой стала Украина, третьей – Германия.

На трибунах стадиона "Динамо" присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лидером общего медального зачета после восьми дней соревнований продолжает оставаться Россия. У спортсменов этой страны 81 награда (33 золота, 16 серебра и 32 бронзы). Второе место занимают белорусы – 59 (21 + 14 + 24), третье – итальянцы – 27 (10 + 9 + 8).