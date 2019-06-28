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Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с золотом II Европейских игр
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по вольной борьбе Ирину Курочкину с золотой медалью II Европейских игр, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Ты вышла на ковер с желанием не просто бороться, а обязательно победить. Ты сделала это благодаря своему волевому характеру, мастерству и выдержке - тем качествам, которые и в будущем позволят тебе держаться на вершине Олимпа. Молодец!" - говорится в поздравлении.
Лукашенко пожелал Курочкиной крепкого здоровья, удачи и новых побед.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по вольной борьбе Ирину Курочкину с золотой медалью II Европейских игр, сообщили в...
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