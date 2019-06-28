Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с золотом II Европейских игр

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по вольной борьбе Ирину Курочкину с золотой медалью II Европейских игр, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ты вышла на ковер с желанием не просто бороться, а обязательно победить. Ты сделала это благодаря своему волевому характеру, мастерству и выдержке - тем качествам, которые и в будущем позволят тебе держаться на вершине Олимпа. Молодец!" - говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал Курочкиной крепкого здоровья, удачи и новых побед.