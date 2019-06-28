В Беларуси запустили Программу поддержки органических фермеров

Источник материала: Интерфакс

Центр экологических решений объявил о запуске Программы поддержки белорусских органических хозяйств.

Программа будет работать на постоянной основе по трём направлениям: консультационные услуги, частичная компенсация расходов за органическую сертификацию, международные образовательные поездки для представителей и представительниц органических хозяйств для обмена опытом.

"Органических сельхозпроизводителей в Беларуси пока немного, и все они – первопроходцы, которые работают во многом благодаря преданности идее и энтузиазму. Многие фермеры говорят о том, что им не хватает специальных знаний, для некоторых процесс органической сертификации является затратным. Очевидно, что если мы хотим видеть полноценный органический рынок в Беларуси в будущем, мы должны поддерживать органических производителей уже сегодня", – отметил специалист по органическом хозяйству Центра экологических решений, координатор Программы поддержки органических хозяйств Любомир Клепач.

Консультации для органических хозяйств могут касаться как технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, так и юридических, экономических, коммуникационных аспектов деятельности. Для консультаций будут привлечены профессиональные белорусские и зарубежные эксперты. Услуги предоставляются безвозмездно, однако приветствуется наличие собственных средств на реализацию рекомендаций.