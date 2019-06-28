Позиции России и США не близки, но у президентов есть настрой развивать диалог - Лавров

Источник материала: Интерфакс

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не хочет создавать иллюзий по итогам встречи президентов РФ и США в Осаке, признав, что позиции Москвы и Вашингтона по многим вопросам даже не близки.

Вместе с тем в интервью Первому каналу российский министр назвал фактом настрой двух президентов на диалог.

"Я не хочу создавать каких-то иллюзий, у нас по многим вопросам позиции далеко не идентичны и даже не близки, но то, что у обоих президентов есть настрой развивать диалог, - это факт, который я считаю весьма позитивным", - сказал Лавров, комментируя итоги встречи президентов России и США в Осаке.

Как сообщил глава МИД РФ, "поручения по итогам этой встречи президент Трамп участникам переговоров с его стороны дал при нас". "Он сказал: все, о чем мы говорили, давайте переводить на язык практических действий, давайте искать соглашения и договоренности, которые будут обоюдоприемлемыми", - рассказал Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что "мы такой подход полностью разделяем".