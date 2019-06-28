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1045 лет в истории. Яркие моменты Дня города в Витебске

28.06.2019 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1045 лет. Витебск отмечает День города. Первые праздничные мероприятия прошли накануне – в день освобождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриотические нотки звучали над северной столицей и сегодня, 28 июня. Так, рядом с площадью Победы открыли памятный знак, посвященный 75-летию Партизанского парада. В 1944-м на территории БССР таких было проведено всего два – в Минске и Витебске.

1045 лет в истории. Яркие моменты Дня города в Витебске

Анна Пастернак, старший научный сотрудник Музея М. Ф. Шмырёва:
Участвовало 5000 партизан. 10 тысяч местного населения встречало этот парад. Нельзя не отметить, что принимал участие Минай Филлипович Шмырев, который организовал первый партизанский отряд на нашей территории.

1045 лет в истории. Яркие моменты Дня города в Витебске

Мамикон Асланян, мэр города Ванадзор (Армения):
Говорим похвальные слова тем людям, которые защищали эту землю, которые освобождали. Кстати, один из освободителей – наш земляк, Иван Христофорович Баграмян, маршал Советского Союза, в честь которого завтра здесь открывается школа.

Цель наших двух государств – укрепление дружественных связяй между народами.

1045 лет в истории. Яркие моменты Дня города в Витебске

1045 лет в истории. Яркие моменты Дня города в Витебске

Проливной дождь, увы, несколько ускорил праздничную программу. Но не смог помешать Витебску показать себя во всей красе. Юные художники в дождевиках продолжали работать над своими картинами. Отдавая себя без остатка искусству, как когда-то знаменитый земляк Марк Шагал.

Его образ сегодня, кстати, вместе с возлюбленной Беллой снова летал над Витебском. А у памятника Пушкину собрались любители книги и печатного слова. В том числе финалисты национального конкурса «Живая классика», партнером которого выступает телеканал СТВ.

1045 лет в истории. Яркие моменты Дня города в Витебске

1045 лет в истории. Яркие моменты Дня города в Витебске

Мария Булгакова, финалистка конкурса «Живая классика»:
Я родилась в городе Витебске. Это самый лучший город в мире. Я буду его представлять на конкурсе чтецов в Слониме – на белорусской мове.

День города отмечать будут все выходные. В программе – выставка ретро-автомобилей, концерт классической музыки под открытым небом и реконструкция знаковых боев за Витебск.

Люди в материале: Анна Пастернак, Мамикон Асланян, Мария Булгакова
1045 лет в истории. Яркие моменты Дня города в Витебске
Фото. День города в Витебске
1045 лет в истории. Яркие моменты Дня города в Витебске
Фото. День города в Витебске
1045 лет в истории. Яркие моменты Дня города в Витебске
Фото. 1045 лет. Витебск отмечает День города
1045 лет в истории. Яркие моменты Дня города в Витебске
Фото. 1045 лет. Витебск отмечает День города
1045 лет в истории. Яркие моменты Дня города в Витебске
Фото. День города празднуют в Витебске
1045 лет в истории. Яркие моменты Дня города в Витебске
Фото. День города празднуют в Витебске
1045 лет в истории. Яркие моменты Дня города в Витебске
Фото. День города празднуют в Витебске

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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