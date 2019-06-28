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1045 лет в истории. Яркие моменты Дня города в Витебске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1045 лет. Витебск отмечает День города. Первые праздничные мероприятия прошли накануне – в день освобождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Патриотические нотки звучали над северной столицей и сегодня, 28 июня. Так, рядом с площадью Победы открыли памятный знак, посвященный 75-летию Партизанского парада. В 1944-м на территории БССР таких было проведено всего два – в Минске и Витебске.
Анна Пастернак, старший научный сотрудник Музея М. Ф. Шмырёва:
Мамикон Асланян, мэр города Ванадзор (Армения):
Цель наших двух государств – укрепление дружественных связяй между народами.
Проливной дождь, увы, несколько ускорил праздничную программу. Но не смог помешать Витебску показать себя во всей красе. Юные художники в дождевиках продолжали работать над своими картинами. Отдавая себя без остатка искусству, как когда-то знаменитый земляк Марк Шагал.
Его образ сегодня, кстати, вместе с возлюбленной Беллой снова летал над Витебском. А у памятника Пушкину собрались любители книги и печатного слова. В том числе финалисты национального конкурса «Живая классика», партнером которого выступает телеканал СТВ.
Мария Булгакова, финалистка конкурса «Живая классика»:
День города отмечать будут все выходные. В программе – выставка ретро-автомобилей, концерт классической музыки под открытым небом и реконструкция знаковых боев за Витебск.
Фото. День города в Витебске
Фото. День города в Витебске
Фото. 1045 лет. Витебск отмечает День города
Фото. 1045 лет. Витебск отмечает День города
Фото. День города празднуют в Витебске
Фото. День города празднуют в Витебске
Фото. День города празднуют в Витебске
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Новости Беларуси. 1045 лет. Витебск отмечает День города. Первые праздничные мероприятия прошли накануне – в день освобождения, сообщили в программе Новости «24...
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