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29 июня и 1-2 июля в связи с репетициями ко Дню Независимости будет закрыт участок Машерова

28.06.2019 23:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К сведению пассажиров. Вечером 29 июня, а также 1 и 2 июля будет ограничено движение всех видов транспорта на проспекте Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

29 июня и 1-2 июля в связи с репетициями ко Дню Независимости будет закрыт участок Машерова

Такие меры связаны с проведением репетиции концерта ко Дню Независимости. К слову, он пройдет у стелы «Минск – город герой». Автолюбителям стоит учитывать эту информацию при планировании поездок.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. К сведению пассажиров. Вечером 29 июня, а также 1 и 2 июля будет ограничено движение всех видов транспорта на проспекте Машерова от улицы Даумана до...
 
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