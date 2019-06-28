ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Показать всему миру, всем постсоветским республикам, какой масштаб у мероприятия. Владимир Перцов о II Европейских играх

28.06.2019 23:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тему Европейских игр и не только мы обсуждаем с нашим гостем. В студии – директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов.

Показать всей общественности, всему миру, всем постсоветским республикам, как красив стал наш город, какой масштаб у мероприятия

Показать всему миру, всем постсоветским республикам, какой масштаб у мероприятия. Владимир Перцов о II Европейских играх

Ирина Мартьянова, СТВ:
Владимир Борисович, первый мой вопрос вам как к руководителю большой телерадиокомпании, как к коллеге, как к журналисту – как на работе вашей компании отразилась всеобщая суета, связанная с Европейскими играми?

Показать всему миру, всем постсоветским республикам, какой масштаб у мероприятия. Владимир Перцов о II Европейских играх

Владимир Перцов, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:
Мы работаем в таком цейтноте, как и, наверное, любые журналисты, как и вы сейчас.

Кстати, хотел вас попутно поздравить с прекрасной студией – великолепная идея. В этом есть определенный журналистский, как у нас говорят в профессии, кайф, драйв, когда ты не знаешь, когда ты используешь свои возможности на максимум. Вся журналистская братия оживает. Мы хотим ярче, мы хотим больше, мы хотим как-то перепрыгнуть себя.

Ирина Мартьянова:
Мы хотим сделать что-то, чего не делали раньше.

Показать всему миру, всем постсоветским республикам, какой масштаб у мероприятия. Владимир Перцов о II Европейских играх

Владимир Перцов:
Показать всей общественности, всему миру, всем постсоветским республикам и даже дальше то, как красив стал наш город, то, какой масштаб у мероприятия, то, сколько гостей приехало и какие отзывы у этих гостей о нашем замечательном празднике.

Когда такое ощущение есть, значит, можно думать, что мы работаем хорошо.

О телерадиокомпании «Мир»: «Это 10 стран. В основном, это бывшие советские республики»

Показать всему миру, всем постсоветским республикам, какой масштаб у мероприятия. Владимир Перцов о II Европейских играх

Ирина Мартьянова:
Прежде чем задать следующий вопрос, я хотела бы пояснить зрителю, что телерадиокомпания «Мир» – это не совсем обычная телерадиокомпания: она объединяет несколько стран. Сколько стран входит в это объединение?

Показать всему миру, всем постсоветским республикам, какой масштаб у мероприятия. Владимир Перцов о II Европейских играх

Владимир Перцов:
Это 10 стран. В основном это бывшие советские республики. Это такой проект, который, можно сказать, продолжение гостелерадио, проект, который объединяет, который дает возможность нам увидеть друг друга, узнать что-то друг о друге, поскольку за время развала Советского Союза эта великая центробежная сила разбросала наши республики далеко друг от друга. Выросло целое поколение, которое знает о странах Запада больше, чем о наших соседях. Те, кто жили при советском прошлом, скучают, они нуждаются в информации.

Подробнее о работе телерадиокомпании «Мир» смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Владимир Перцов, Ирина Мартьянова
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Тему Европейских игр и не только мы обсуждаем с нашим гостем. В студии – директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Восьмой день Евроигр-2019. Беларусь завоевала два золота в борьбе, Лукашенко посетил легкую атлетику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика