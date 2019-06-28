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Показать всему миру, всем постсоветским республикам, какой масштаб у мероприятия. Владимир Перцов о II Европейских играх
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тему Европейских игр и не только мы обсуждаем с нашим гостем. В студии – директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов.
Показать всей общественности, всему миру, всем постсоветским республикам, как красив стал наш город, какой масштаб у мероприятия
Ирина Мартьянова, СТВ:
Владимир Перцов, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:
Кстати, хотел вас попутно поздравить с прекрасной студией – великолепная идея. В этом есть определенный журналистский, как у нас говорят в профессии, кайф, драйв, когда ты не знаешь, когда ты используешь свои возможности на максимум. Вся журналистская братия оживает. Мы хотим ярче, мы хотим больше, мы хотим как-то перепрыгнуть себя.
Ирина Мартьянова:
Владимир Перцов:
Когда такое ощущение есть, значит, можно думать, что мы работаем хорошо.
О телерадиокомпании «Мир»: «Это 10 стран. В основном, это бывшие советские республики»
Ирина Мартьянова:
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Показать всему миру, всем постсоветским республикам, какой масштаб у мероприятия. Владимир Перцов о II Европейских играх
Новости Беларуси. Тему Европейских игр и не только мы обсуждаем с нашим гостем. В студии – директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир»...
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