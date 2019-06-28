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II Европейские игры в Минске. По итогам 28 июня в копилке белорусов 59 медалей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К этому моменту в медальном зачете II Европейских игр Беларусь прочно удерживает вторую строчку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши атлеты уже 59 раз поднимались на пьедестал почета. У национальной сборной 21 золотая, 14 серебряных и 24 бронзовых награды. В пятерке сильнейших также команды России, Грузии, Италии и Украины.
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Новости Беларуси. К этому моменту в медальном зачете II Европейских игр Беларусь прочно удерживает вторую строчку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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