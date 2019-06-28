ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко на трибунах стадиона «Динамо» поддерживал белорусских атлетов

28.06.2019 23:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжаем следить за событиями главных стартов континента. Подошел к концу восьмой соревновательный день II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 июня медальная копилка белорусской сборной пополнилась сразу двумя золотыми медалями. В женской борьбе награды высшей пробы для нашей страны завоевали Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк.

Александр Лукашенко на трибунах стадиона «Динамо» поддерживал белорусских атлетов

Нешуточная борьба развернулась и на главной соревновательной площадке – стадионе «Динамо». Здесь прошел финал командного турнира по легкой атлетике. В итоге наша дружина заняла высокое второе место.

Александр Лукашенко на трибунах стадиона «Динамо» поддерживал белорусских атлетов

Среди болельщиков на трибунах стадиона «Динамо» белорусских спортсменов сегодня поддерживал и Александр Лукашенко. Причем делал это весьма активно, не сдерживая эмоций. Присутствовал Президент и во время награждения. Александр Лукашенко тепло приветствовал всех атлетов и особенно победителей – участников украинской команды.

Александр Лукашенко на трибунах стадиона «Динамо» поддерживал белорусских атлетов

Успех нашей сборной в восьмой соревновательный день поддержали и велогонщики. Белоруска Анна Терех завоевала бронзовую медаль в скретче.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Ирина Курочкина, Василиса Марзалюк, Анна Терех
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Продолжаем следить за событиями главных стартов континента. Подошел к концу восьмой соревновательный день II Европейских игр, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Думал, он ответит на мой звонок или нет?» Недосеков - о казавшемся сложным разговоре с Девятовским
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика