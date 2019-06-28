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В Минске произошло ДТП с каршеринговым автомобилем
Источник материала: Tut.by
Около полуночи 29 июня в Минске на пересечении улиц Притыцкого и Берута столкнулись две легковушки — Skoda и Volkswagen каршеринговой компании. После столкновения Volkswagen развернуло, сообщает корреспондент TUT.BY. Погибших в результате аварии нет. На месте работали сотрудники ГАИ, МЧС и медики.
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Около полуночи 29 июня в Минске на пересечении улиц Притыцкого и Берута столкнулись две леговушки - Skoda и Volkswagen каршеринговой компании.
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