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В Минске произошло ДТП с каршеринговым автомобилем

29.06.2019 00:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около полуночи 29 июня в Минске на пересечении улиц Притыцкого и Берута столкнулись две легковушки — Skoda и Volkswagen каршеринговой компании. После столкновения Volkswagen развернуло, сообщает корреспондент TUT.BY. Погибших в результате аварии нет. На месте работали сотрудники ГАИ, МЧС и медики.




По данным Telegram-канала NEXTA Lite, в каршеринговом автомобиле были парень и девушка, которую из машины деблокировали спасатели. О причинах ДТП пока не известно.



 
Теги: Минск
 
 
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Около полуночи 29 июня в Минске на пересечении улиц Притыцкого и Берута столкнулись две леговушки - Skoda и Volkswagen каршеринговой компании.
 
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