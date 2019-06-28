В Минске произошло ДТП с каршеринговым автомобилем

Источник материала: Tut.by

Около полуночи 29 июня в Минске на пересечении улиц Притыцкого и Берута столкнулись две легковушки — Skoda и Volkswagen каршеринговой компании. После столкновения Volkswagen развернуло, сообщает корреспондент TUT.BY. Погибших в результате аварии нет. На месте работали сотрудники ГАИ, МЧС и медики.









По данным Telegram-канала NEXTA Lite , в каршеринговом автомобиле были парень и девушка, которую из машины деблокировали спасатели. О причинах ДТП пока не известно.











