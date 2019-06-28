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Новые технологии: строительство АЭС в Беларуси поможет развить электротранспорт
29.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко заявил, что строительство Белорусской
«С учетом ввода Белорусской атомной электростанции проводятся работы по интеграции в энергосистему и экономику страны. Приняты на уровне правительства меры по стимулированию развития в республике электротранспорта, строительству жилья, объектов социальной инфраструктуры с использованием электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения», – сказал Ляшенко.
Первый энергоблок Белорусской АЭС запустят в декабре, а на втором в настоящее время идет монтаж технологического оборудования.
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Первый энергоблок Белорусской АЭС запустят в декабре. На втором в настоящее время идет монтаж технологического оборудования.
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