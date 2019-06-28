Новые технологии: строительство АЭС в Беларуси поможет развить электротранспорт

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко заявил, что строительство Белорусской атомной электростанции позволит развивать электротранспорт, передает «МИР 24».

«С учетом ввода Белорусской атомной электростанции проводятся работы по интеграции в энергосистему и экономику страны. Приняты на уровне правительства меры по стимулированию развития в республике электротранспорта, строительству жилья, объектов социальной инфраструктуры с использованием электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения», – сказал Ляшенко.



К 2030 году в Беларуси планируют построить более тысячи зарядных станций для электромобилей . Тарифы будут зависеть от времени суток. В среднем, каждый киловатт-час обойдется шесть-семь центов.

Первый энергоблок Белорусской АЭС запустят в декабре, а на втором в настоящее время идет монтаж технологического оборудования.