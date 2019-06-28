Жаркая победа лета! 100 000 рублей от «Евроопт» выиграла покупательница из Солигорска.

Для Ольги Прокопович из Солигорска Минской области выигрыш стал настоящим спасением — удача нашла ее в достаточно сложный период жизни.



— Мне очень нужны были деньги, только об этом и думала, — смущаясь, признается она. — Не зря говорят: если сильно чего-то хотеть, это сбывается!Чтобы обеспечить себя и младшего сына, хрупкая женщина трудится на тяжелой работе — машинистом конвейера. Не удивительно, что новость о выигрыше крупной суммы стала для солигорчанки огромной радостью.



— Я с самого начала играю, хожу только в «Евроопт» практически. Правда, до этого мне везло только на мелкие выигрыши, — делится своей историей Ольга. — А в этот вторник решила первый раз за все время посмотреть розыгрыш в прямом эфире. Мою посуду и вдруг слышу в претендентах свою фамилию. Начала просить в мыслях изо всех сил, чтобы выиграть. И — победа! До сих пор не верится. Неужели мне хоть раз в жизни повезло?



Как распорядиться выигранной суммой, победительница решила сразу.



— Квартира есть, но куча долгов и нигде никогда не была. Через пару дней отпуск, думаю, куда бы мне хоть раз в жизни съездить. Мечтаю о Грузии. Еще ремонт сделаю в квартире, много-много лет не могла себе это позволить. И сыновья растут, им деньги тоже могут понадобиться. Да и в целом намного уверенней себя в жизни можно почувствовать с такой суммой, — делится планами Ольга Прокопович.

