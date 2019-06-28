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Жаркая победа лета! 100 000 рублей от «Евроопт» выиграла покупательница из Солигорска.

29.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


20 июня 2019 19:10 7830

Жаркая победа лета! 100 000 рублей от «Евроопт» выиграла покупательница из Солигорска.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: evroopt.by

Две недели, пока покупатели «Евроопт» собирали игровые коды 122-го тура игры «Удача в придачу!», выдались горячими. Во-первых, наступившее лето сразу проявило себя во всей красе, подарив много жарких дней подряд, а во-вторых, участников игры «подогревало» ожидание очередного розыгрыша. И вот дождались. Сегодня, 18 июня, разыграны призы 122-го тура!

Жаркая победа лета! 100 000 рублей от «Евроопт» выиграла покупательница из Солигорска.

Участие в розыгрыше приняли больше полумиллиона человек, получивших игровые коды за покупки в магазинах «Евроопт» с 3 по 16 июня. Главный приз – 100 000 рублей – помог разыграть генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.

Обладателем этой немалой суммы стала Ольга Прокопович, машинист конвейера из Солигорска Минской области.

Жаркая победа лета! 100 000 рублей от «Евроопт» выиграла покупательница из Солигорска.
Жаркая победа лета! 100 000 рублей от «Евроопт» выиграла покупательница из Солигорска.
Жаркая победа лета! 100 000 рублей от «Евроопт» выиграла покупательница из Солигорска.

Для Ольги Прокопович из Солигорска Минской области выигрыш стал настоящим спасением — удача нашла ее в достаточно сложный период жизни.

— Мне очень нужны были деньги, только об этом и думала, — смущаясь, признается она. — Не зря говорят: если сильно чего-то хотеть, это сбывается!Чтобы обеспечить себя и младшего сына, хрупкая женщина трудится на тяжелой работе — машинистом конвейера. Не удивительно, что новость о выигрыше крупной суммы стала для солигорчанки огромной радостью.

— Я с самого начала играю, хожу только в «Евроопт» практически. Правда, до этого мне везло только на мелкие выигрыши, — делится своей историей Ольга. — А в этот вторник решила первый раз за все время посмотреть розыгрыш в прямом эфире. Мою посуду и вдруг слышу в претендентах свою фамилию. Начала просить в мыслях изо всех сил, чтобы выиграть. И — победа! До сих пор не верится. Неужели мне хоть раз в жизни повезло?

Как распорядиться выигранной суммой, победительница решила сразу.

— Квартира есть, но куча долгов и нигде никогда не была. Через пару дней отпуск, думаю, куда бы мне хоть раз в жизни съездить. Мечтаю о Грузии. Еще ремонт сделаю в квартире, много-много лет не могла себе это позволить. И сыновья растут, им деньги тоже могут понадобиться. Да и в целом намного уверенней себя в жизни можно почувствовать с такой суммой, — делится планами Ольга Прокопович.

Победителям 123-го тура достанется множество различных призов, включая автомобили и 100 000 рублей. Участвовать в розыгрыше будут игровые коды, полученные за покупки в магазинах «Евроопт» с 17 по 30 июня.

Жаркая победа лета! 100 000 рублей от «Евроопт» выиграла покупательница из Солигорска.

Пусть ближайшие две недели будут наполнены для вас только самыми лучшими событиями! И, конечно, не забудьте заглянуть в «Евроопт». Победа в игре «Удача в придачу!» определенно добавит красок этому лету!

Источник: evroopt.by.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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20 июня 2019 19:10 7830 Жаркая победа лета! 100 000 рублей от «Евроопт» выиграла...
 
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