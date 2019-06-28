ІІ Европейские игры: как это было 

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Те, кто побывал в Минске в дни ІІ Европейских игр, отметили, как здорово была подготовлена наша столица к спортивному событию европейского масштаба: стало еще больше зелени, город приобрел европейский лоск, представители ГАИ и МЧС, одетые в парадную форму, добавляли солидности мероприятию, а улыбчивые волонтеры, встречавшие болельщиков на подходах к объектам Игр, поднимали настроение.



















Если бы мне не довелось побывать на Играх, я бы, наверное, сильно сожалела о том, что такое яркое событие в жизни страны прошло мимо меня. Но в один из соревновательных дней редакция “НН” командировала меня на этот спортивный форум, дав уникальную возможность поработать на топ-турнире.

СОК “Олимпийский” я выбрала из-за того, что в один день там проходили соревнования по двум совершенно разным видам спорта: стрельбе из блочного лука среди женщин и пляжному футболу. Уже на подходах к объекту чувствовался спортивный антураж: стойки и баннеры, информирующие о дисциплинах на этом спортивном сооружении, вежливые волонтеры в красивой форме, раздающие информационную продукцию и бойко отвечающие на вопросы о расписании соревнований на этот день, и на другие: как пройти к нужной трибуне, где купить сувенирную продукцию, перекусить. Кстати, цены приятно удивили, ассортимент порадовал. Еда была вкусной и недорогой, а терпеливые продавцы успевали и сувениры упаковывать, и многочисленной детворе показывать всё разнообразие ассортиментного ряда. Находили общий язык и с иностранцами.

К рабочему месту фотожурналистов меня провел волонтер Павел, по дороге ответив на вопросы, касающиеся его добровольной работы на Играх. Мой собеседник закончил первый курс факультета прикладной математики Белгосуниверситета. Вместе с несколькими одногруппниками прошел собеседование и с марта обучался более опытными волонтерами-иностранцами, которые ранее работали на олимпийских играх, упор был сделан на английский язык.

— Хотя есть такие позиции для волонтеров, где знание английского не требуется или необходим другой иностранный язык, — пояснил Павел. — Мы досрочно сдали сессию и уже с 10 июня работаем на объектах. Мне очень нравится быть волонтером и надеюсь, минские Европейские игры — это только начало.

Атмосфера, царившая на трибунах, впечатлила. Не только присутствием радушного и коммуникабельного Лесика, «заточенного» на веселое общение с людьми разного возраста, но и тем, что и на футбольной арене, и на трибунах у лучников работали артистичные и находчивые ведущие, происходящее транслировалось на экраны, были и ди-джеи со своими треками. На стадионе у футболистов-пляжников звучали зажигательные латиноамериканские хиты, а у представителей рыцарского вида спорта была более сдержанная музыка и свое течение соревнований. Если у футболистов трибуны «взрывались» криками после забитого гола или опасного момента, то болельщики лучников, казалось, замирали на время выстрела, а услышав «десять» из динамиков, громко хлопали. Потом опять затихали, дав стрелкам сосредоточиться. Ведь они наблюдали полуфинал и финал соревнований, где опытная россиянка Наталья Авдеева (ранее в паре с Антоном Булаевым завоевавшая золотые медали в соревнованиях по стрельбе из блочного лука среди смешанных дуэтов) боролась и за золото в соревнованиях одиночек. В финальном матче она уступила представительница Словении Тойе Эллисон.

Веселье и конкурсы у зрителей соревнований по стрельбе начинались в перерывах. Вместе с Лесиком трибуны исполняли танцы народов мира и то, что сердцу ближе. Самые громкие аплодисменты получил польский рэп в исполнении любителей стрельбы из соседней страны.

На футбольной арене россияне с размахом болели за своих, играющих против итальянцев. Меня поразило, как перед стартовым свистком главного рефери громко и красиво итальянская команда (четверо полевых игроков и вратарь) спела гимн своей страны. Его было слышно даже за пределами стадиона. Трибуны звенели к финалу гимна. Зрители и журналисты, стоя, аплодировали итальянцам. А ведь они еще и в футбол здорово сыграли. Начав с фантастических скоростей для людей, босиком бегающих по песку, в первом периоде они сохранили свои ворота «на замке» — 1:0, во втором минимально уступили россиянам — 1:2 и в третьем «похоронили» надежды бело-красных на победу —2:0, общий счет матча — 4:2 в пользу представителей Апеннинского полуострова.

Один из болельщиков команды России —Анатолий из Таганрога (Россия) — волонтер НОКа, имеет опыт работы на олимпиадах в Сочи и Рио, на прошлогоднем чемпионате Мира по футболу в России. Был на всех объектах Игр в Минске. Работает со сборной Словакии.

— От

Возле каждого спортивного объекта была своя фан-зона с активностями для болельщиков: футбольная, где с мячом резвились дети и подростки, и стрелковая, где волонтер учил желающих обращаться с оружием Робин Гуда. Находясь рядом, услышала, как мужчина говорит волонтеру, что его стрелы не долетают до мишени из-за того, что что-то в луке плохо отрегулировано, и комментарий его сынишки лет шести: «Папа, ты что?! Я уже два раза в девятку попал!»…

Еще с высоты футбольной трибуны я приметила группу девушек, словно плывущих над газоном в огромных зеленых венках и синих развевающихся нарядах. Захотелось их сфотографировать, но пока я, обходя болельщиков, спустилась с трибуны, нимфы куда-то упорхнули. В это время со мной поравнялись другие волонтеры: франт в стильном костюме и девушка в красивом длинном белоснежном платье с символикой Игр. Она мне попозировала и рассказала, что для волонтеров II Европейских игр сшита специальная форма белорусским предприятием “Соло-Пинск”, коллекция называется “Прастора”, а разработана она белорусским дизайнером Юлией Латушкиной с использованием стилизованного сюжета древа жизни, в котором нашли отражение белорусская вытинанка и символы видов спорта. Отдельные комплекты предусмотрены для протокольных мероприятий и встречи VIP-гостей. Именно в таком моя собеседница и ее спутник сопровождали на соревнования по стрельбе иностранного гостя. Выглядело очень эффектно, а по довольному гостю было видно, что ему приятно такое внимание.

Пряча фотоаппарат в рюкзак и снимая фотожилет, услышала слова, обращенные ко мне:

— Девушка, вы — фотограф! Сфотографируйте, пожалуйста, мою группу.

Поворачиваюсь и вижу красавицу, у которой только ноги были двухметровые или почти такие. И каково же было мое удивление, когда она показала, кого мне предстоит фотографировать: тех самых «нимф», за которыми я «охотилась» с фотоаппаратом. Оказалось, наградная группа, шли вручать медали и цветы женщинам-победительницам соревнований в стрельбе из блочного лука. Девушки были настолько хороши, что многие просили, чтобы я их с ними тоже сфотографировала, в том числе и представители МЧС — в беретах и белых перчатках. На мой взгляд, получилось отлично: мужественные парни и хрупкие девушки — есть кем, кроме спортсменов, годится нашей стране.

Наверное, так и должно быть: спорт должен объединять спортсменов, болельщиков из разных стран, журналистов, служить поводом для

Ольга МАРЧЕНКО. Если бы мне не довелось побывать на Играх, я бы, наверное, сильно сожалела о том, что такое яркое событие в жизни страны прошло мимо меня. Но в один из соревновательных дней редакция “НН” командировала меня на этот спортивный форум, дав уникальную возможность поработать на топ-турнире.СОК “Олимпийский” я выбрала из-за того, что в один день там проходили соревнования по двум совершенно разным видам спорта: стрельбе из блочного лука среди женщин и пляжному футболу. Уже на подходах к объекту чувствовался спортивный антураж: стойки и баннеры, информирующие о дисциплинах на этом спортивном сооружении, вежливые волонтеры в красивой форме, раздающие информационную продукцию и бойко отвечающие на вопросы о расписании соревнований на этот день, и на другие: как пройти к нужной трибуне, где купить сувенирную продукцию, перекусить. Кстати, цены приятно удивили, ассортимент порадовал. Еда была вкусной и недорогой, а терпеливые продавцы успевали и сувениры упаковывать, и многочисленной детворе показывать всё разнообразие ассортиментного ряда. Находили общий язык и с иностранцами.К рабочему месту фотожурналистов меня провел волонтер Павел, по дороге ответив на вопросы, касающиеся его добровольной работы на Играх. Мой собеседник закончил первый курс факультета прикладной математики Белгосуниверситета. Вместе с несколькими одногруппниками прошел собеседование и с марта обучался более опытными волонтерами-иностранцами, которые ранее работали на олимпийских играх, упор был сделан на английский язык.— Хотя есть такие позиции для волонтеров, где знание английского не требуется или необходим другой иностранный язык, — пояснил Павел. — Мы досрочно сдали сессию и уже с 10 июня работаем на объектах. Мне очень нравится быть волонтером и надеюсь, минские Европейские игры — это только начало.Атмосфера, царившая на трибунах, впечатлила. Не только присутствием радушного и коммуникабельного Лесика, «заточенного» на веселое общение с людьми разного возраста, но и тем, что и на футбольной арене, и на трибунах у лучников работали артистичные и находчивые ведущие, происходящее транслировалось на экраны, были и ди-джеи со своими треками. На стадионе у футболистов-пляжников звучали зажигательные латиноамериканские хиты, а у представителей рыцарского вида спорта была более сдержанная музыка и свое течение соревнований. Если у футболистов трибуны «взрывались» криками после забитого гола или опасного момента, то болельщики лучников, казалось, замирали на время выстрела, а услышав «десять» из динамиков, громко хлопали. Потом опять затихали, дав стрелкам сосредоточиться. Ведь они наблюдали полуфинал и финал соревнований, где опытная россиянка Наталья Авдеева (ранее в паре с Антоном Булаевым завоевавшая золотые медали в соревнованиях по стрельбе из блочного лука среди смешанных дуэтов) боролась и за золото в соревнованиях одиночек. В финальном матче она уступила представительница Словении Тойе Эллисон.Веселье и конкурсы у зрителей соревнований по стрельбе начинались в перерывах. Вместе с Лесиком трибуны исполняли танцы народов мира и то, что сердцу ближе. Самые громкие аплодисменты получил польский рэп в исполнении любителей стрельбы из соседней страны.На футбольной арене россияне с размахом болели за своих, играющих против итальянцев. Меня поразило, как перед стартовым свистком главного рефери громко и красиво итальянская команда (четверо полевых игроков и вратарь) спела гимн своей страны. Его было слышно даже за пределами стадиона. Трибуны звенели к финалу гимна. Зрители и журналисты, стоя, аплодировали итальянцам. А ведь они еще и в футбол здорово сыграли. Начав с фантастических скоростей для людей, босиком бегающих по песку, в первом периоде они сохранили свои ворота «на замке» — 1:0, во втором минимально уступили россиянам — 1:2 и в третьем «похоронили» надежды бело-красных на победу —2:0, общий счет матча — 4:2 в пользу представителей Апеннинского полуострова.Один из болельщиков команды России —Анатолий из Таганрога (Россия) — волонтер НОКа, имеет опыт работы на олимпиадах в Сочи и Рио, на прошлогоднем чемпионате Мира по футболу в России. Был на всех объектах Игр в Минске. Работает со сборной Словакии.— От Минска у меня много впечатлений, говорит Анатолий, — по сравнению с моим маленьким городом – всё широкое, просторное. По организации работы волонтеров в Минске вопросов нет, всё отлично, был нюанс по питанию вегетарианцев, но его очень быстро решили — овощей в Беларуси хватает. Присматриваюсь к сувенирам. По опыту знаю, что к концу соревнований цены падают примерно на 30 процентов — хочется домой привезти талисман ІІ Европейских Игр игрушку Лесика и побольше других сувениров 2-летней дочке.Возле каждого спортивного объекта была своя фан-зона с активностями для болельщиков: футбольная, где с мячом резвились дети и подростки, и стрелковая, где волонтер учил желающих обращаться с оружием Робин Гуда. Находясь рядом, услышала, как мужчина говорит волонтеру, что его стрелы не долетают до мишени из-за того, что что-то в луке плохо отрегулировано, и комментарий его сынишки лет шести: «Папа, ты что?! Я уже два раза в девятку попал!»…Еще с высоты футбольной трибуны я приметила группу девушек, словно плывущих над газоном в огромных зеленых венках и синих развевающихся нарядах. Захотелось их сфотографировать, но пока я, обходя болельщиков, спустилась с трибуны, нимфы куда-то упорхнули. В это время со мной поравнялись другие волонтеры: франт в стильном костюме и девушка в красивом длинном белоснежном платье с символикой Игр. Она мне попозировала и рассказала, что для волонтеров II Европейских игр сшита специальная форма белорусским предприятием “Соло-Пинск”, коллекция называется “Прастора”, а разработана она белорусским дизайнером Юлией Латушкиной с использованием стилизованного сюжета древа жизни, в котором нашли отражение белорусская вытинанка и символы видов спорта. Отдельные комплекты предусмотрены для протокольных мероприятий и встречи VIP-гостей. Именно в таком моя собеседница и ее спутник сопровождали на соревнования по стрельбе иностранного гостя. Выглядело очень эффектно, а по довольному гостю было видно, что ему приятно такое внимание.Пряча фотоаппарат в рюкзак и снимая фотожилет, услышала слова, обращенные ко мне:— Девушка, вы — фотограф! Сфотографируйте, пожалуйста, мою группу.Поворачиваюсь и вижу красавицу, у которой только ноги были двухметровые или почти такие. И каково же было мое удивление, когда она показала, кого мне предстоит фотографировать: тех самых «нимф», за которыми я «охотилась» с фотоаппаратом. Оказалось, наградная группа, шли вручать медали и цветы женщинам-победительницам соревнований в стрельбе из блочного лука. Девушки были настолько хороши, что многие просили, чтобы я их с ними тоже сфотографировала, в том числе и представители МЧС — в беретах и белых перчатках. На мой взгляд, получилось отлично: мужественные парни и хрупкие девушки — есть кем, кроме спортсменов, годится нашей стране.Наверное, так и должно быть: спорт должен объединять спортсменов, болельщиков из разных стран, журналистов, служить поводом для знакомства молодежи. Здорово, что организаторы формат соревнований вывели на уровень международного фестиваля. Для того, кто смог это прочувствовать, действительно, событие в жизни.