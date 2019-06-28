В Несвиже отпраздновали День молодежи. Фоторепортаж

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ярко и незабываемо прошел День молодежи в Несвиже. Впрочем, как всегда. Без лишней скромности этот праздник можно назвать одним из самых значимых событий для всех жителей района. Событие объединило не только молодых людей, но и тех, кто молод душой. На Ратушную площадь спешили целыми семьями, приехали гости из других регионов. Дети и подростки активно принимала участие в различных конкурсах, пели, танцевали. С праздником юное поколение Несвижчины поздравил заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков. В этот день для участников организаторы как всегда подготовили самые интересные развлечения и разные сюрпризы. Подробности – в следующих выпусках “НН”.

























































































































Наталья ЕРМОШЕНКО.