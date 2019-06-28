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О «Йоге для гармонии и мира» рассказывают в Бресте на фестивале

29.06.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

28 июня 2019 года для участия во встрече-презентации «Йога для гармонии и мира» в Брест приехали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь Сангита Бахадур и культурный посол Индии в Беларуси, преподаватель йоги Кирти Чордия.

О «Йоге для гармонии и мира» рассказывают в Бресте на фестивале

Госпожа Сангита Бахадур приветствовала брестчан и гостей, жизнь которых тесно связана с древней индийской системой сохранения здоровья и долголетия, и отметила, что рада с пользой провести время на Фестивале йоги в Бресте.

О «Йоге для гармонии и мира» рассказывают в Бресте на фестивале

Участники встречи провели совместную медитацию за Мир, познакомились с вокальным творчеством группы “Гауранга”, продегустировали традиционные индийские вегетарианские сладости.

Международный День йоги ежегодно отмечается 21 июня в 175 странах мира с 2014 года. Люди имеют возможность познакомиться с философией и мастерами йоги, принять участие в мастер-классах, получить и применить на практике новые знания.

29 июля в 08.00 в Легкоатлетическом манеже г. Бреста люди, для которых йога стала стилем жизни, соберутся, чтобы вместе со всеми желающими приветствовать солнце традиционным комплексом утренних упражнений «Сурья намаскар».

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  28 июня 2019 года для участия во встрече-презентации «Йога для гармонии и мира» в Брест приехали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике...
 
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