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Около 20 рок-групп из Беларуси, Польши, России и Латвии приедут на фестиваль в Каменец

29.06.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Около 20 музыкальных коллективов из Беларуси, Польши, России и Латвии приедут на рок-фестиваль "Камянецкі драйв - 2019", который пройдет 29-30 июня в Каменце, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Около 20 рок-групп из Беларуси, Польши, России и Латвии приедут на фестиваль в Каменец

Мероприятие состоится в шестой раз. Участниками фестиваля станут музыканты из Риги, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Минска, Борисова, Бреста, польской Гайновки. Есть среди них и те, кто приедет на "Камянецкі драйв" не в первый раз. Так, минская группа By Cry стала победителем фестиваля в прошлом году, гомельский "ГлинТВейн" - в 2017 году.

Около 20 рок-групп из Беларуси, Польши, России и Латвии приедут на фестиваль в Каменец

"В этом году мы решили отказаться от конкурса: как-то у нас не очень получается соревновательный момент, но это не значит, что и в следующем году его не будет. Окончательно с форматом мы еще не определились: фестиваль молодой, развивается. В разные годы победителя определяли то жюри, то зрители. В этом году все его участники получат памятные подарки от организаторов", - рассказала координатор проекта Ирина Веренич.

Около 20 рок-групп из Беларуси, Польши, России и Латвии приедут на фестиваль в Каменец
 Около 20 рок-групп из Беларуси, Польши, России и Латвии приедут на фестиваль в Каменец

Хедлайнером первого дня рок-баттла станет давний друг фестиваля белорусская группа "J:Морс". Вечером 30 июня выступит группа "Дрозды". Выступления традиционно состоятся в городском парке культуры и отдыха. Здесь же будут работать выездная торговля, ремесленники, фотозона, детские аттракционы, палаточный городок. Впервые на фестивале состоится фотоквест, победителя которого ждет главный приз - два сертификата на прогулку на самолете над городом. В 300 м от парка, на стадионе "Колос", будет организована развлекательная площадка "Территория веселья". Там также будут разыграны пять сертификатов на бесплатную прогулку на самолете, состоятся показательные выступления представителей РОЧС, Департамента охраны. Свою программу готовят байкеры, городской Дом культуры.

Около 20 рок-групп из Беларуси, Польши, России и Латвии приедут на фестиваль в Каменец

Организатором рок-фестиваля выступает Каменецкий районный исполнительный комитет.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Около 20 музыкальных коллективов из Беларуси, Польши, России и Латвии приедут на рок-фестиваль "Камянецкі драйв - 2019", который пройдет 29-30 июня в Каменце, сообщили...
 
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