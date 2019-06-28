Артисты из Словакии выступили на концерте в Брестской фан-зоне II Европейских игр

Источник материала: Виртуальный Брест

Участников состязаний главного спортивного события года в фан-зоне на стадионе «Брестский» поддерживают не только наши болельщики, но и иностранные гости. Сегодня Брест посетила делегация из Словакии. В ее составе депутаты, старосты населенных пунктов. Несмотря на то, что в эти дни в городе над Бугом проходит много разных увеселительных мероприятий, этот вечер почетные гости посвятили брестской фан-зоне.













Руководитель делегации, депутат Прэшивской области, заместитель председателя Комиссии по вопросам образования, молодежи, физической культуры и спорта Иван Гопта в Бресте не в первый раз, но уровень подготовки к II Европейским играм оценивает по высшему разряду:



— Фан-зона отличная. Уютно, комфортно. Приятно провести здесь время. Так ведь и есть на что посмотреть! В Беларуси очень высокий уровень спорта. И отличная организация мероприятий. Вы уже сделали прекрасный чемпионат по хоккею, а теперь на высоком уровне — II Европейские игры. Я очень рад, что они проходят в братской Беларуси. Мы — народы, которые воевали против фашизма во Второй мировой, у нас много общего в плане культуры, экономики.













Сегодняшняя трансляция, собравшая традиционно десятки гостей, закончилась бурным обсуждением соревнований. А скучать гостям не давали творческие коллективы Бреста. В какой-то момент концерт превратился в дискотеку: на импровизированном танцполе перед сценой в пляс пустилась молодежь.









И вот тут собравшихся ждал сюрприз. В составе словацкой делегации приехал коллектив «Лелия», который вышел на сцену и зажег публику. Солистка группы Беата Бабинова говорит, что свое выступление они посвятили спортсменам братских народов Беларуси и Словакии:



— Игры прекрасные! Своим исполнением мы поддерживаем и ваших, и наших спортсменов. Болеем за братьев!









Культурная программа будет сопровождать болельщиков вплоть до закрытия Игр. Организаторы обещают, что последний день состязаний в фан-зоне Бреста будет очень интересным.









