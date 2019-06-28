|
15 судимостей за 40 лет – своеобразный «рекорд» установил житель Малоритского района
29.06.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
15 судимостей за 40 лет – вот такой своеобразный «рекорд» установил житель Брестской области, который несколько эпизодов краж совершил на Малоритчине.
Первое своё преступление он совершил в 16 лет – злостное хулиганство и хищение в особо крупных размерах. Далее – мошенничество, кражи, незаконный оборот наркотических средств, повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путём, укрывательство преступлений….
По отбытию наказания за совершённое преступление он практически сразу совершал следующее. Но все же успел жениться и обзавестись тремя детьми.
Отбывая очередное наказание в виде лишения свободы, в 2018 году написал явку с повинной за совершённую три года назад кражу (на тот момент уголовное дело было возбуждено, но лицо, совершившее преступление, установлено не было).Во время судебного заседания, которое проходило в суде Малоритского района, он сказал: «Жизнь рушится, семья рушится».
Сейчас «рекордсмен» находится в местах лишения свободы.
Елена АНДРЕЙЧУК, ведущий специалист суда Малоритского района.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 судимостей за 40 лет – вот такой своеобразный «рекорд» установил житель Брестской области, который несколько эпизодов краж совершил на Малоритчине. Первое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)