Купание запрещено в двух зонах отдыха Брестской области, еще в двух - ограничено

Источник материала: Виртуальный Брест

Санитарные службы запретили купание взрослых и детей в двух зонах отдыха Брестской области, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.





По оперативным данным, отклонения от установленных норм выявлены в образцах воды, взятых на пляжах на реке Копанец в заливе Ольховка и реке Горынь в рабочем поселке Речица. Здесь запрещено купание и взрослых, и детей. Еще в двух водоемах - озере Круглое вблизи деревни Малые Викоровичи и реке Льва в деревне Кошара - ограничено купание детей. Все четыре рекреационные зоны располагаются в Столинском районе.

Санитарные службы регулярно отслеживают состояние мест массового отдыха людей, еженедельно берут пробы воды на соответствие гигиеническим нормам.





В Брестской области официально определены для купания 98 зон отдыха.