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Купание запрещено в двух зонах отдыха Брестской области, еще в двух - ограничено
29.06.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Санитарные службы запретили купание взрослых и детей в двух зонах отдыха Брестской области, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
По оперативным данным, отклонения от установленных норм выявлены в образцах воды, взятых на пляжах на реке Копанец в заливе Ольховка и реке Горынь в рабочем поселке Речица. Здесь запрещено купание и взрослых, и детей. Еще в двух водоемах - озере Круглое вблизи деревни Малые Викоровичи и реке Льва в деревне Кошара - ограничено купание детей. Все четыре рекреационные зоны располагаются в Столинском районе.
Санитарные службы регулярно отслеживают состояние мест массового отдыха людей, еженедельно берут пробы воды на соответствие гигиеническим нормам.
В Брестской области официально определены для купания 98 зон отдыха.
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Санитарные службы запретили купание взрослых и детей в двух зонах отдыха Брестской области, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и...
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