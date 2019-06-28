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Эдмар Абдулаев: чувствую себя, как будто нахожусь на Олимпиаде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Посмотрим на борьбу несколько с другой стороны. Гость студии «СТВ-Спорт» – Эдмар Абдулаев, генеральный секретарь Федерации олимпийской борьбы Нидерландов.
Кристина Момот, СТВ:
Эдмар Абдулаев, генеральный секретарь Федерации олимпийской борьбы Нидерландов:
Кристина Момот:
Эдмар Абдулаев:
Но так же постоянно в последнее время меня приглашают судить по традиционным видам борьбы, неолимпийским видам борьбы, которые попадают под эгиду Международной федерации борьбы. Например, казахская борьба курес. Есть киргизская борьба алыш, борьба на поясах, где нужно держать захват, нельзя распускать. Есть панкратион. В прошлом году чемпионат мира по панкратиону прошел в Бобруйске, в Беларуси, в ноябре. Панкратион – это микс борьбы, бокса, кикбокса, очень зрелищный спорт. И еще у нас есть грэпплинг – в основном борьба, скажем так, в партере, на полу, на ковре. И пляжная борьба.
«Мне вручили мороженое – никогда еще такого не вручали»
Кристина Момот:
Эдмар Абдулаев:
Я чувствую себя, как будто действительно нахожусь на Олимпиаде. Я вышел из терминала аэропорта, получил багаж, и меня сразу превосходно встретили волонтеры. Мне вручили мороженое – никогда еще такого не вручали, я с мороженым вышел из аэропорта.
Организация превосходная. Транспорт, волонтеры везде стоят, привозят, увозят, еда – все отлично. Я общаюсь с другими иностранцами, и еще ни один плохого слова не сказал. Все очень довольны. Я знаю даже иностранцев, которые – европейцы – влюбились в Беларусь. Они даже хотят поменять гражданство, говорят: «Мы хотим тут жить».
Становится с каждым годом с английским у белорусских тренеров лучше, лучше и лучше
Кристина Момот:
Эдмар Абдулаев:
Я недавно ездил в Казахстан, Киргизию, там тоже проблема с английским языком. А английский язык, хотя бы базовый, должны судьи все знать. Это требования международной федерации.
«Должен сказать, женщины в спорте доминируют, они лучше и лучше становятся»
Кристина Момот:
Эдмар Абдулаев:
И также у вас хорошие судьи в неолимпийских видах борьбы, традиционных видах борьбы. Например, Юлия Радкевич прекрасно судит борьбу на поясах, Валентина Василькова тоже судит прекрасно борьбу.
Я должен сказать, женщины в спорте, в борьбе – например, сегодня Курочкина и Василиса боролись – они доминируют, они лучше и лучше становятся. Я даже последние два-три года говорю, что спорт находится в женских руках. Потому что они (разницы нет, олимпийские виды или не олимпийские) более зрелищно борются. Людям нравится: постоянно какие-то броски, баллы. Это борьба зрелищная.
Кристина Момот:
Эдмар Абдулаев:
Кристина Момот:
Эдмар Абдулаев:
Просто люди не знают, а они становятся все более и более популярными. Даже в Европе проводятся чемпионаты Европы, турниры разные международные по этим неолимпийским видам борьбы.
Я был недавно в Казахстане по куресу: итальянцы приехали в первый раз, румыны приехали, я из Нидерландов привез команду – всем нравится. И самое главное, что проводятся соревнования под открытым небом, и собирается столько народу – пять-шесть тысяч, молодые, старые. Очень интересно это.
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Новости Беларуси. Посмотрим на борьбу несколько с другой стороны. Гость студии «СТВ-Спорт» – Эдмар Абдулаев, генеральный секретарь Федерации олимпийской борьбы...
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