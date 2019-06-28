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Владимир Копытов о II Европейских играх: «Конкуренция очень жёсткая, проходных схваток нет»

29.06.2019 01:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Старт борцов греко-римского стиля в студии «СТВ-Спорт» обсудим с главным тренером национальной сборной Владимиром Копытовым.

Владимир Копытов о II Европейских играх: «Конкуренция очень жёсткая, проходных схваток нет»

«Выходили ребята с настроем. Выходили, чтобы выигрывать»

Кристина Момот, СТВ:
Владимир Николаевич, довольны ли вы результатами соревновательного дня?

Владимир Копытов, главный тренер белорусской сборной по греко-римской борьбе:
Хорошего мало. У нас по первому дню Дауров будет бороться за бронзовую медаль. Очень равные схватки. В спорной схватке он проиграл, поэтому я считаю, это чисто судейская ошибка. Он достойно мог бы бороться сейчас в финале.

Кристина Момот:
Оцените качество борьбы наших ребят. Они на 100 % выложились или могли лучше показать себя?

Владимир Копытов о II Европейских играх: «Конкуренция очень жёсткая, проходных схваток нет»

Владимир Копытов:
Выходили ребята с настроем. Выходили, чтобы выигрывать. По Дрозду: он молодой совсем парень, ему доверили так, чтобы с перспективой. Конечно, он пока не может по-мужски со всеми лидерами бороться. Вышел, достойно боролся, выигрывал схватку до последней минуты и в конце не хватило чисто мужского опыта.

Поэтому с таким прицелом у нас есть молодежь, которая в будущем будет показывать хорошие результаты.

«Конкуренция очень жесткая, проходных схваток нет»

Кристина Момот:
Сильная ли конкуренция на Играх?

Владимир Копытов:
Да, здесь участвуют сильнейшие борцы Европы. Европейская борьба – лидирующая в мире, поэтому конкуренция очень жесткая, проходных схваток нет. Все соперники очень сильные, поэтому, конечно, конкуренция серьезная для наших ребят.

Кристина Момот:
Игры подходят к завершению. А что у наших ребят дальше – долгожданный отпуск или подготовка к дальнейшим соревнованиям?

Владимир Копытов о II Европейских играх: «Конкуренция очень жёсткая, проходных схваток нет»

Владимир Копытов:
Нет у нас отпуска, ответственные старты впереди. Самые ответственные – чемпионат мира, который пройдет в Казахстане. Там будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры. Поэтому отдыха никакого быть сейчас не может. Наоборот, сейчас будет самая серьезная работа.

Кристина Момот:
На кого делаете ставки?

Владимир Копытов:
Еще не отборолись. Есть ребята, на которых мы делаем какие-то прогнозы, что они должны и лицензии завоевывать, и здесь они должны быть с медалями. Плохая примета – заранее что-то говорить.

Судя по схваткам, которые прошли, спортсмены в хорошей форме

Кристина Момот:
А сегодня ребята на пике своей форме?

Владимир Копытов о II Европейских играх: «Конкуренция очень жёсткая, проходных схваток нет»

Владимир Копытов:
Судя по схваткам, которые сегодня прошли, я думаю, что они в хорошей форме. Показали хорошую борьбу. Видно, что они физически готовы.

Пример: Павел Лях перешел из другой весовой категории, поэтому не хватает физической силы именно для этой весовой категории.

По Даурову – в идеальной форме. Дрозд – молодой парень, что мог, он сделал. Все выходили, боролись до конца, с полной выкладкой.

Люди в материале: Владимир Копытов, Кристина Момот
 
 
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Новости Беларуси. Старт борцов греко-римского стиля в студии «СТВ-Спорт» обсудим с главным тренером национальной сборной Владимиром Копытовым. «Выходили ребята...
 
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