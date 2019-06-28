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Владимир Копытов о II Европейских играх: «Конкуренция очень жёсткая, проходных схваток нет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Старт борцов греко-римского стиля в студии «СТВ-Спорт» обсудим с главным тренером национальной сборной Владимиром Копытовым.
«Выходили ребята с настроем. Выходили, чтобы выигрывать»
Кристина Момот, СТВ:
Владимир Копытов, главный тренер белорусской сборной по греко-римской борьбе:
Кристина Момот:
Владимир Копытов:
Поэтому с таким прицелом у нас есть молодежь, которая в будущем будет показывать хорошие результаты.
«Конкуренция очень жесткая, проходных схваток нет»
Кристина Момот:
Владимир Копытов:
Кристина Момот:
Владимир Копытов:
Кристина Момот:
Владимир Копытов:
Судя по схваткам, которые прошли, спортсмены в хорошей форме
Кристина Момот:
Владимир Копытов:
Пример: Павел Лях перешел из другой весовой категории, поэтому не хватает физической силы именно для этой весовой категории.
По Даурову – в идеальной форме. Дрозд – молодой парень, что мог, он сделал. Все выходили, боролись до конца, с полной выкладкой.
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Новости Беларуси. Старт борцов греко-римского стиля в студии «СТВ-Спорт» обсудим с главным тренером национальной сборной Владимиром Копытовым. «Выходили ребята...
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