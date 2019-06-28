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Анастасия Мирончик-Иванова о серебре на II Европейских играх: «Выкладывалась на полную. Получилось сегодня так»

29.06.2019 00:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На столичном стадионе «Динамо» 28 июня разыграли медали легкоатлеты. Причем не личные, а командные, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, что королева спорта представлена в рамках Европейских игр в формате динамичной легкой атлетики.

Претендентов на золото было шесть. А одним из главных претендентов на пьедестал считалась наша команда. Хозяева фаворитский статус подтвердили. С подробностями – корреспондент Наталья Федорцова.

Анастасия Мирончик-Иванова о серебре на II Европейских играх: «Выкладывалась на полную. Получилось сегодня так»

Наталья Федорцова, СТВ:
На стадионе «Динамо» завершился финальный матч по динамичной легкой атлетике, где наши ребята выступали наряду с пятью сборными и заняли почетное второе место.

К слову, наши ребята шли первыми и к финальному этапу. К смешанной эстафете подошли вместе со сборной Украины с 74 баллами в активе.

Анастасия Мирончик-Иванова о серебре на II Европейских играх: «Выкладывалась на полную. Получилось сегодня так»

Кристина Тимановская, серебряный призер II Европейских игр:
Передо мной стояла задача просто выиграть. Результат сегодня роли особой не играл. Нужно было принести максимальное количество баллов для команды.

Мы понимаем, что это финал, и здесь нужно бороться до конца. Сейчас я уже соберусь с мыслями и не буду обращать внимание на то, что я сейчас бежала, что мне тяжело. Я поберегла силы для эстафеты.

Анастасия Мирончик-Иванова о серебре на II Европейских играх: «Выкладывалась на полную. Получилось сегодня так»

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер II Европейских игр:
Недоступила очень много – около полуметра. Страховалась, чтобы нашей команде принести очки. Хотелось бы, конечно, выступить лучше. Не получились многие нюансы в связи с небольшой проблемой. Я сделала всё, что могла, что в моих силах ради команды, ради Беларуси. Выкладывалась на полную. Получилось сегодня так. Извините за такой результат, болельщики, все. Но сегодня так.

Я всех своих конкуренток уважаю, и ни в коем случае никого нельзя списывать, надо быть начеку и на голову выше. И готовиться, готовиться, бороться за самые высокие места.

«Дрожь по телу и слёзы накатывались на глаза». Анастасия Мирончик-Иванова о поддержке болельщиков на II Европейских играх

Трибуны на стадионе были полностью заполнены. Вместе в нашими фанатами спортсменов поддерживал и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко на трибунах стадиона «Динамо» поддерживал белорусских атлетов

Подробнее – в видеоинформации.

Люди в материале: Наталья Федорцова, Анастасия Мирончик-Иванова, Кристина Тимановская
 
 
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Новости Беларуси. На столичном стадионе «Динамо» 28 июня разыграли медали легкоатлеты. Причем не личные, а командные, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним,...
 
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