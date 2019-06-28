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Анастасия Мирончик-Иванова о серебре на II Европейских играх: «Выкладывалась на полную. Получилось сегодня так»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На столичном стадионе «Динамо» 28 июня разыграли медали легкоатлеты. Причем не личные, а командные, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, что королева спорта представлена в рамках Европейских игр в формате динамичной легкой атлетики.
Претендентов на золото было шесть. А одним из главных претендентов на пьедестал считалась наша команда. Хозяева фаворитский статус подтвердили. С подробностями – корреспондент Наталья Федорцова.
Наталья Федорцова, СТВ:
К слову, наши ребята шли первыми и к финальному этапу. К смешанной эстафете подошли вместе со сборной Украины с 74 баллами в активе.
Кристина Тимановская, серебряный призер II Европейских игр:
Мы понимаем, что это финал, и здесь нужно бороться до конца. Сейчас я уже соберусь с мыслями и не буду обращать внимание на то, что я сейчас бежала, что мне тяжело. Я поберегла силы для эстафеты.
Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер II Европейских игр:
Я всех своих конкуренток уважаю, и ни в коем случае никого нельзя списывать, надо быть начеку и на голову выше. И готовиться, готовиться, бороться за самые высокие места.
Трибуны на стадионе были полностью заполнены. Вместе в нашими фанатами спортсменов поддерживал и Александр Лукашенко.
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Анастасия Мирончик-Иванова о серебре на II Европейских играх: «Выкладывалась на полную. Получилось сегодня так»
Новости Беларуси. На столичном стадионе «Динамо» 28 июня разыграли медали легкоатлеты. Причем не личные, а командные, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним,...
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